MLB》季後賽慘挨第5轟 克蕭創下隊史紀錄（影音）

Albert Almora reminding Clayton Kershaw about the postseason dinger problem. pic.twitter.com/ooTrO831xU — Bleacher Nation （@BleacherNation） 2017年10月15日

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今在國聯冠軍首戰擔任先發，但卻在第4局時挨打2分砲，寫下今年季後賽個人被敲的第5支全壘打。

今出戰小熊，第4局克蕭先被小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）敲安，接著中外野手阿爾莫拉（Albert Almora Jr）敲出一發左外野全壘打，一棒打回2分，讓小熊取得2：0領先。

這是克蕭今年季後賽被敲出的第5發全壘打，他上一場先發對上響尾蛇，只投6.1局就被敲出4發全壘打，所幸這4轟都是陽春砲，最後仍靠隊友打擊火力掩護拿下勝投。

克蕭在單一季後賽被敲5發全壘打，也創下道奇隊史最多的紀錄，值得一提的是，阿爾莫拉個人季後賽首支長打就是砲轟道奇王牌克蕭，對他來說相當值得紀念。

克蕭季後賽被敲5轟，寫下隊史紀錄。（法新社）

阿爾莫拉敲出季後賽首支長打。（法新社）