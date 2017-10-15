傳說對決》SMG戰隊技壓三星S.T 奪台港澳首座手遊職業冠軍

SMG奪下本次冠軍後，11月也將代表台港澳第一種子身分出征韓國《Garena傳說對決》AIC賽事。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2017《Garena 傳說對決》GCS夏季冠軍賽昨（14）日在台北盛大登場，儘管外頭狂風暴雨，卻澆不熄選手的鬥志，最終由知名藝人林俊傑率領的SMG戰隊力克三星S.T，以4比2奪下冠軍，除拿下台港澳首座手遊職業聯賽冠軍獎盃與200萬獎金外，SMG戰隊更取得《Garena 傳說對決》層級最高的國際性賽事 AIC台港澳第一種子資格，將於 11 月前往韓國首爾與亞洲11支頂尖戰隊爭奪亞洲第一的最高榮耀以及高達 50 萬美金（約1500萬新台幣）的總獎金。

兩支戰隊位於台北ATT SHOW BOX 立方文創展開對戰。（Garena提供）

本次冠軍賽採七戰四勝制，開局SMG就展現季賽第一氣勢，充分掌握野區資源，壓制S.T率先取得二連勝；但S.T隨即調整節奏，將局勢扳回2比2平手。關鍵第五場，由SMG再度掌握團戰優勢，加上SMG凱薩路選手Liang所操作的齊爾表現亮眼，打出六次擊殺、二次死亡與四次助攻的表現，讓 SMG在轉線、團戰得心應手，以大幅度的經濟差距贏得此場勝利。

而SMG來到首次賽末點的第六局依然延續氣勢，儘管Liang被 S.T取得首殺，但仍讓SMG搶下魔龍，並持續積極進攻，一路碾壓 S.T，最終順利奪下2017《Garena 傳說對決》GCS 夏季冠軍。

現場湧入許多觀眾及粉絲為兩支戰隊加油。（Garena提供）

SMG奪下本次冠軍後，11月也將代表台港澳第一種子身分出征《Garena傳說對決》AIC（Arena of Valor InternationalChampionship；Asia 2017）賽事，AIC將於11月23日至26日在韓國首爾進行。

AIC賽事名額中，地主韓國擁有 5 席資格，泰國、越南、台港澳各佔 2 席，印尼則是有 1 席名額。台港澳第一種子為今日2017 GCS夏季聯賽總冠軍隊伍 SMG；而台港澳第二種子隊伍，將由GCS夏季聯賽例行賽第二至五名的戰隊：S.T、HKA、JT及ahqW爭奪，選拔賽將於10月21日與22日在台北內湖Garena電子競技館舉行，爭取台港澳最後一個參賽資格。