MLB》簡森連飆4K霸氣關門！道奇5：2宰小熊奪首勝

普伊格今天打擊表現佳，是球隊獲勝功臣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍首戰今天登場，由道奇在主場迎戰小熊，道奇推出王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）先發，僅撐5局就退場，但道奇靠著2發全壘打以及強力牛棚鎖定勝局，最終以5：2擊敗小熊拔得頭籌。

克蕭今先發5局雖然只被敲4安丟2分，卻是在4局上被小熊打者阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）擊出2分砲，成為他今年季後賽被敲的第5轟，不過道奇在5局下還以顏色，先是靠小熊先發投手昆塔納（Jose Quintana）不穩連投2保送，接著「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig）敲出二壘安打以及庫柏森（Charlie Culberson）的高飛犧牲打，一口氣追平比數。

克蕭主投5局無緣勝投。（法新社）

6局昆塔納退場後道奇攻勢再起，中外野手泰勒（Chris Taylor）敲出陽春全壘打超前，7局下再靠普伊格的陽春彈拿下保險分，但道奇攻勢不停，庫柏森再敲出二壘安打，最後透納（Justin Turner）補上關鍵安打拿下第5分。

8局下半，道奇守護神簡森（Kenley Jansen）提前上班，用三振解決小熊球星布萊恩（Kris Bryant），9局簡森更是連飆3K精彩關門，為道奇拿下國聯冠軍戰首勝，也終止隊史在國聯冠軍戰5連敗的紀錄。

總計道奇共推6名投手車輪戰，先發的克蕭5局失2分無緣勝投，最後勝投由中繼1局無失分的前田健太幸運摘下。

泰勒敲出全壘打後振臂歡呼，與小熊球員落寞神情形成強烈對比。（法新社）

簡森連飆4K霸氣關門。（美聯社）