MLB》道奇關鍵改判搶分 小熊梅登一對三抗議遭驅逐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽首戰，作客的小熊以2：5不敵道奇沒能拔得頭籌，7局下的關鍵改判讓道奇得到保險分，小熊總教練梅登（Joe Maddon）出場抗議與三名裁判爭論，最後被驅逐出場。

鏖戰5場辛苦晉級的小熊今作客道奇，6局打完以2：3暫時落後，7局上小熊進攻三上三下無功而返，7局下遭遇亂流被道奇搶分擴大領先，開局首名打者普伊格（Yasiel Puig棒掃出陽春砲，替補席格（Corey Seager）出賽的庫柏森（Charlie Culberson）接力敲二壘安，小熊喊停換上蒙哥馬利（Mike Montgomery）接替。

接著上來打擊的透納（Justin Turner）一棒打穿三遊防線形成穿越安打，二壘上的庫柏森狂奔直闖本壘，小熊左外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）接球後奮力回傳本壘，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）接球後第一時間沒能抓到跑者，轉身追到本壘後方完成觸殺，主審當下認為跑者沒有摸到本壘，裁定跑者出局。

道奇挑戰成功搶分。（歐新社）

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）立刻提出挑戰，重播畫面顯示小熊捕手康崔拉斯在還沒有接到球的時候，用腳擋住本壘板、阻擋道奇庫柏森的跑壘路徑，違反本壘衝撞規則，改判道奇跑者得分，道奇單局連拿2分將領先擴大為5：2。

小熊總教練從休息室衝進場內激動抗議，一個人與三位裁判爭論不休，最後被二壘審驅逐出場。總教練被趕出場仍無法改變小熊落敗之勢，道奇守護神簡森（Kenley Jansen）在8局上提前登場，主投2局狂飆4K讓小熊六上六下落敗。

梅登與裁判爭論。（法新社）

梅登遭驅逐出場。（法新社）

梅登非常不高興。（法新社）