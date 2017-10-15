LOL世界賽》閃電狼MMD：最終成績很遺憾 但還想繼續打

MMD也想對「黑」他的觀眾說：「我想就是因為我玩的不好，所以他們才有機會說我」。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕作為LMS賽區第一種子、來自台灣的《閃電狼》戰隊卻在今年的《英雄聯盟》世界賽小組賽以1勝5敗、D組墊底結束所有賽程。隨著隊伍賽程結束，閃電狼的上路選手MMD也接受台港澳媒體採訪，他自己坦言，最終成績覺得很遺憾，自己失誤也偏多，至於未來仍想繼續打比賽，覺得自己還是有在慢慢進步。

訪談中先是談到最後對上北美TSM致勝關鍵，MMD指出，最後一場可能大家都沒有顧慮，他玩的雷尼克頓儘管不是這版本的角色，「近期我也一場都沒玩過」，但就是看團隊需求拿出來，一改先前比賽大家都會說「這不能打！拉拉拉拉」，但這場則是「這可以打！不要退！」，兩者感覺差很多。

MMD接著說，為何本場沒繼續選擇坦型英雄的原因在於前幾場因為其他四支都是AP（魔法攻擊）英雄，所以他都硬選個慎或是其他坦型英雄，但一旦對方磨防撐起來就打不動了，所以最後才嘗試鱷魚。

至於前TPA冠軍選手Lilballz昨日在賽評台上指出閃電狼這場是「放大招」，又是怎麼看？MMD回應，只是因為大家覺得閃電狼打中下路，但也跟他的角色池有關，而他前期有先故意推兵進去再讓對手回推，確定沒有放眼才確保GANK成功。

談到前一場對上MSF再度遭逆轉落敗，MMD也回應，當時他操作的慎正常情況是負責分推，但情況不一樣的是其他隊友都無法去顧巴龍，但他還是去下路了，儘管輔助選手蛇蛇有跟他說「不能去」，但他還是去了，這次他自己的判斷失誤，導致輸掉比賽，也是他還要多思考的地方。

而在這場對戰MSF輸掉後確定失去晉級機會，團隊氣氛又是如何？MMD回應，大家非常低氣壓，感覺很怪，打最後一場前四葉（隊經理）有精神喊話，要大家認真看待每一場比賽，打出該打的東西。

自己又是如何看待這次成績？MMD回應，一勝五敗覺得很遺憾，前幾場有過大順風或小優勢，但我們最後就犯失誤被翻盤，「並不是meta不適合我們，是因為我們失誤太多」，他舉例，像是第一次對到TSM，我們也是有很大的優勢，但是被抓到失誤一步一步打回來。

至於有沒有想對隊友說的話？MMD表示，大家一起努力這麼久卻是這樣的結果很可惜，「跟隊友們就像家人一樣，我跟他們相處的時間比真正的家人還多，有時候打的差就覺得很對不起他們」，他接著說，會想要努力改善自己的問題，但總覺得還是不夠，意識到的時候往往太晚了，像這次就有些細節處理得不好。

有沒有想對支持與黑他的粉絲及觀眾說的話？MMD回應，對粉絲很感謝，不管他打得如何都願意支持；對於不認同的觀眾，他也反省一定是哪裡玩不好才會被講，「假如我是個很完美的玩家，像是Faker，大家一定不會說他怎樣，我想就是因為我玩的不好，所以他們才有機會說我，所以他們也不一定都是錯的」。

最後，談到未來的規劃，MMD回應，「對未來還沒有想太多，我還是會想繼續打，覺得我自己還是有在進步，雖然我有更理解一些角色對線，但一些角色我還不是很熟，這是我的硬傷。」