MLB》小巨人跑壘有多狂 三大關鍵讓洋基徹底輸了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在9局下擊出再見安打以2：1氣走洋基，美聯冠軍系列賽取得2：0領先，跑回致勝分的明星「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）賽後掀起討論熱潮，大聯盟官網點出三大關鍵讓小巨人的關鍵跑壘更顯難得。

「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）今完投9局狂飆13K僅失一分，太空人則靠柯瑞亞（Carlos Correa）開轟進帳一分，9上打完雙方以1：1平手，9局下太空人進攻，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）登板關門，開局飆K後被艾圖維敲安上壘，柯瑞亞在滿球數時一棒擊沉對手，將查普曼99.3英哩速球掃向中右外野深處、落地形成安打。

一壘跑者艾圖維拔腿狂奔連衝兩個壘包，三壘指導教練大動作示意要艾圖維續闖本壘，洋基右外野手賈吉（Aaron Judge）接球後迅速回傳，遊擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）接應再傳本壘，不料捕手桑契斯（Gary Sanchez）沒能將球接進手套，艾圖維跑回超前分結束比賽。

洋基捕手沒能把球接穩。（USA Today Sports）

大聯盟隨後撰文分析這次跑壘，點出三大關鍵深入探究，記者首先對賈吉的傳球提出疑問，點出以當時的站位來說，二壘手卡斯楚（Starlin Castro）其實離賈吉比較近，但賈吉選擇將球傳給游擊手葛瑞戈爾斯，推測賈吉是否可能記錯出局數，在1出局時想抓跑向二壘的柯瑞亞。

但賈吉賽後受訪時隨即否決這個猜測，賈吉表示當下他就是要傳給葛瑞戈爾斯，希望借助他的強壯臂力，試圖將艾圖維擋在本壘板前，「我當時就是想傳給Didi，因為我覺得只要我傳給他，本壘就有機會（擋下失分），每次只要傳給Didi、借助他的手臂，我覺得我們就能助殺本壘。」賈吉說。

總教練吉拉迪（Joe Girardi）也同意賈吉的判斷，認為葛瑞戈爾斯的確是最適合的人選，大聯盟Statcast™的統計數據同樣支持賈吉，葛瑞戈爾斯是本季唯一傳球速度曾破90英哩的游擊手，多項數據皆遠勝卡斯楚。大聯盟記者補充，其實無論是誰接應賈吉的傳球並無太大影響，因為當時太空人三壘教練鐵了心就是要叫艾圖維直闖本壘。

艾圖維跑回致勝分。（法新社）

艾圖維激動吶喊。（法新社）

大聯盟接著點出，艾圖維這次跑壘大大超過個人水準，根據Statcast™測量，艾圖維此次從一壘跑回本壘只花了10.27秒，跑壘衝刺最高秒速直逼29.5英呎，超越本季個人平均秒速27英呎。另一數據指出，桑契斯摸到球的瞬間，艾圖維距離本壘還有25英呎遠，但桑契斯沒能把球接穩成為讓艾圖維成功跑回超前分。

最後，大聯盟記者將焦點轉回下達跑壘指令的太空人三壘指導教練佩蒂斯（Gary Pettis），總教練辛奇（A.J. Hinch）笑說全隊現在正起鬨把佩蒂斯拱為全大聯盟最激進的三壘指導教練，直闖本壘搶分的艾圖維完全力挺教練，表示：「是佩蒂斯把我送回去，因為對手可是查普曼，我們沒辦法打很多支安打，一局頂多一兩支，所以我得把握機會。」

沒能把球接穩、遭對手突圍成功搶分帶走比賽勝利的洋基捕手桑契斯，賽後透過翻譯表示：「最低底線就是，如果我有接到那球，他就會出局，但我把球弄掉了。」

艾圖維直闖本壘。（法新社）

艾圖維狂奔帶走勝利。（法新社）