LOL世界賽》西門飛斯再碰Faker卡薩丁 ahq首次擊敗大魔王SKT

這場打敗SKT的比賽為ahq史上首次，賽後也將戰績提升到兩勝兩敗，接下來對手為C9及EDG，持續挑戰八強門票。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽15日進行最後一組A組賽事，賽前一勝兩敗的台灣戰隊ahq對上三戰全勝的SKT首戰強碰頭，這場不僅是攸關ahq能否離晉級八強更進一步，更是兩年前西門飛斯與Faker卡薩丁經典對決的再次碰頭，而這場比賽ahq再度展現高張力內容，儘管沒有再發生西門單殺Faker畫面，但最終由ahq笑到最後，39分鐘推倒對方主堡獲勝，目前戰績為兩勝兩敗，接下來對手為C9及EDG。

A組首場比賽由ahq對上SKT，前者選擇慎（Ziv）、史瓦妮（Mountain）、飛斯（Westdoor）、寇格魔（AN）與珍娜（Albis）；後者則是嘉文四世（Huni）、古拉格斯（Peanut）、卡薩丁（Faker）、法洛士（Bang）與露露（Wolf）。（取自Twitch）

雙方中路選出飛斯對卡薩丁，有如S5世界賽的經典對決，開局SKT上野就把視野做得非常深去抓史瓦妮（Mountain）動向，成功阻止ahq首波下路多夾少塔殺，10分鐘飛斯（Westdoor）成功靠著史瓦妮GANK收下卡薩丁（Faker）取得首殺，而下路寇格魔（AN）則是成功撐過對線期，17分鐘ahq又靠著中野連動收下古拉格斯（Peanut），也順利取得首條小龍，23分鐘SKT成功抓到史瓦妮位置不斷追擊，所幸靠著珍娜（Albis）上盾成功保住性命。

26分鐘ahq成功連推兩座中塔，下路也再次多人抓下卡薩丁，28分鐘雙方河道開戰，成功靠著寇格魔開吐成功收下三顆人頭，順利吃下巴龍與第二條地龍，SKT直接棄守，接著ahq靠著巴龍BUFF以41分推順利推掉下路兵營；33分鐘ahq再度於上路抓下嘉文四世，但FAKER也成功單殺掉西門，36分鐘ahq假開遠古巨龍真會戰又打出一波0換2攻勢，直接從下路進攻高地想結束遊戲，也順利在39分鐘比賽。

這場打敗SKT的比賽為ahq史上首次，賽後也接受現場觀眾歡呼。（取自Twitch）

這場打敗SKT的比賽為ahq史上首次，賽後也將戰績提升到兩勝兩敗，接下來對手為C9及EDG，持續挑戰八強門票。