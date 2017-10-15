MLB》太空人板凳教頭超夯 多隊搶他來當總教練

太空人板凳教練柯拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今年豪奪百勝升空季後賽，美聯冠軍系列賽搶下兩勝取得領先，板凳教練柯拉（Alex Cora）也成為當紅搶手人物，美媒報導多隊都有興趣聘請他當總教練掌兵符。

《ESPN》報導，太空人板凳教練柯拉在美聯冠軍賽的休息日與紅襪棒球事務總裁Dave Dombrowski碰面，聯盟來源已證實消息屬實，紅襪本週甫宣布炒掉法瑞爾（John Farrell），要另覓人選接掌兵符。

聯盟消息指出，不只紅襪有興趣洽談，大都會、老虎兩隊也積極動作與柯拉接觸，下週將滿42歲的柯拉目前沒有在大聯盟執教的經驗，但在波多黎各冬季聯賽曾掌兵符。2005年至2008年球季，還是球員的柯拉在紅襪獲佳評不斷，是許多年輕球員推崇的心靈導師與諮商者。

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）對於柯拉給予極高評價，盛讚柯拉是個非常犀利的傢伙，能以超乎尋常的深刻角度解讀比賽，與球員們的關係相當密切，花了許多心力經營球隊，完全做到他所囑託的職責。

「他很能夠學習、成長、進化，成為一個更棒的板凳教練，持續學習關於球賽的事，這些特質使他成為搶手大物，也是為何他現在、或是之後能帶領球隊的原因所在。」太空人總教練辛奇說。

太空人總教練辛奇大推柯拉。（資料照，美聯社）