中職》「冰風暴」擺一邊 中信兄弟今展開秋訓

中信兄弟展開兩周秋訓，邀請兩名教士隊系統教練指導強化美式球風。（取自中信兄弟粉專）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管球團內部的「冰風暴」未歇，中信兄弟今起展開兩周秋訓，也有請兩名教士隊系統教練指導秋訓，以持續強化美式球風為目標。

兄弟正在屏東中信公益園區備戰季後挑戰賽，但近來因未通知林智勝等5名主力球員參與季後賽，引發軒然大波，至今仍是球迷熱議焦點。

儘管風波未熄，中信球團今在臉書粉絲團宣布今起至29日展開兩周秋訓，也已邀請到教士隊系統的投手教練John Nester和外野兼跑壘教練Vinny Lopez指導秋訓。球團表示，這次秋訓是以年輕球員為主，特別加強基礎觀念，兩名教練也已於前天抵台、今天加入秋訓教練團。

教士隊的捕手教練John Nester（左）以及外野兼跑壘教練Vinny Lopez（右）與中信兄弟總教練史耐德（中）。（取自中信兄弟粉專）

球團表示，John Nester在教士隊小聯盟系統擔任捕手教練第2年，中信考量陣中年輕捕手眾多，邀請他來台主要指導捕手的阻殺能力、接球技巧及擋球等基礎守備觀念。

教士外野兼跑壘教練Vinny Lopez指導球員接球技巧。（取自中信兄弟粉專）

教士外野兼跑壘教練Vinny Lopez指導球員接球技巧。（取自中信兄弟粉專）

另一位Vinny Lopez也多次參與大聯盟舉辦的亞利桑納秋季聯盟及多明尼加秋季聯盟，並於美國小聯盟系統擔任助理教練6年，這次來台主要加強年輕球員的外野守備和跑壘觀念。

教士隊的捕手教練John Nester 指導補手。（取自中信兄弟粉專）

中信兄弟秋訓邀請兩名教士隊系統教練指導。（取自中信兄弟粉專）