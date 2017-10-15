LOL世界賽》ahq上路Ziv：我相信Faker百分百是想選卡薩丁來復仇

[1]擊敗SKT後，ahq上路選手Ziv接受Garena特派員Jessie訪問。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕儘管D組的閃電狼被淘汰出局，但位於A組的ahq仍然持續奮鬥，稍早對上韓國大魔王SKT的比賽，不僅重演西門「飛斯」對上Faker「卡薩丁」戲碼，隊伍也是首次擊敗SKT勝出，籬八強門票再近一步，賽後，ahq上路選手Ziv接受Garena特派員Jessie賽後訪問，Ziv也笑答，「以Faker性格來說，我相信100%就是想選卡薩丁來復仇」，他也硬是參一腳幫西門套盾，「我們不能讓西門被單殺」，訪談全文如下：

Q：隊伍第一次打敗SKT，心情如何？

Ziv：好像是第一次打敗，但實際心情還好，因為我們後面比賽沒有贏還是沒有意義，這場可能兩邊都是剛睡醒。

Q：這場最大爆點是夢迴S5的西門飛斯，是本來就是計畫中，還是上週聽到faker許願要跟西門對決？

Ziv：有點是Main角流了，所以就直接決定選飛斯了，但也有料想到對方會選卡薩丁。

Q：確定不是講好嗎？剛剛B/P完我剛剛有從後台綠茶跟kkoma笑得非常詭異，兩隊有在交流嗎？

Ziv：不多，但以Faker性格來說，我相信100%就是想選卡薩丁來復仇。

Q：說到復仇，你是不是死不給西門單殺，硬要幫西門套盾？

Ziv：就是抓緊他復活點，我就來湊一咖，不要給他單殺的機會，我們不能讓西門被單殺。

Q：對面第一選嘉文四世，有想到可能會是待會上路的對手？

Ziv：他們在四五BAN掉吶兒跟鱷魚後我就覺得會是對手了，它們其實在三選出酒桶我就知道是打嘉文了，就是看它們把角色BAN我有剩什麼角色好對付他的，剛好慎可以搭配我們陣容，打嘉文也算滿不錯的，對線兩邊應該都沒甚麼壓力，我們吃完兵就各自去吃野怪。

Q：下下場是打EDG，剛結束這場應該滿有信心的吧？怎麼看等下的比賽？

Ziv：我們打C9有多一場可以看的機會，我們應該可以做更多的準備去面對它們。