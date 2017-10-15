LOL世界賽》中國EDG谷底反彈 連勝北美C9與台灣ahq

原本0勝墊底的中國EDG也展現第一種子實力，連勝C9及ahq，也讓A組賽況增添變化。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽15日進行A組賽事，繼首場ahq擊敗韓國SKT後，原本0勝墊底的中國EDG也展現第一種子實力，連勝C9及ahq，也讓A組賽況增添變化，目前SKT仍以三勝一敗領先、C9則是兩勝兩敗、ahq及EDG則是平手兩勝三敗，下一場將是SKT對上C9。

今日第二場比賽由EDG對上C9，前者選擇茂凱（Mouse）、嘉文四世（Clearlove7）、加里歐（Scout）、凱特琳（iBoy）及露露（Meiko）；後者則是科加斯（Impact）、葛雷夫（Comtractz）、雷茲（Jensen）、寇格魔（Sneaky）及珍娜（Smoothie）。（取自Twitch）

這場對EDG來說落敗將被淘汰出局，因此打得格外凶狠，多次衝突展現拿手的會戰支援能力，不斷策劃多夾少以及嘉文四世及加里歐的連環控制技combo，面對EDG的侵略性開戰陣容，C9完全無法應付，EDG順利取得六座防禦塔優勢，但C9在28分鐘也在自家高地反打出1換4攻勢，反倒先開巴龍但被EDG及時阻止，30分鐘換EDG搶開巴龍逼戰，再度打出0換3攻勢後順利吃下巴龍，34分鐘再度於對方高地開戰，先收下兩顆人頭後，EDG直接結束比賽，成功拿下勝利。

第三場比賽由ahq對上EDG，前者選出傑西（Ziv）、史瓦妮（Mountain）、雷茲（Chawy）、寇格魔（AN）與珍娜（Albis）；後者則是茂凱（Mouse）、嘉文四世（Clearlove7）、星朵拉（Scout）、圖奇（iBoy）及露露（Meiko）。（取自Twitch）

本場ahq變陣，將西門換為Chawy並以上路鬥士角傑西作為核心，但6分鐘星朵拉（Scout）先是閃現單殺雷茲（Chawy），中路強勢壓線打出破口，也讓史瓦妮得頻頻照顧中路，9分鐘嘉文四世（Clearlove7）想要蹲點雷茲，ahq三人快速支援反收下人頭，而EDG下一波也在中路順利取得首塔經濟，隨即轉下收下首條小龍，靠著流暢轉線再來到下路收下ahq雙人組並拔掉外塔，接著又再上路打出0換3順利取得三外塔優勢，此時圖奇已經打出5次擊殺「肥起來」。

EDG靠著地圖優勢，19分鐘已經來到ahq高地前順利推掉水晶兵營，21分鐘EDG選擇開啟巴龍，史瓦妮想偷龍但失敗，也讓EDG再度踏上對方高地收下第二座兵營，23分鐘ahq野區蹲點突襲EDG卻送掉四顆人頭，也讓EDG直接拿下主堡連奪二連勝。