韓亞銀行錦標賽》南韓高真榮奪冠還破紀錄 柳蕭然保球后位置

高真榮（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA韓亞銀行錦標賽今天下午落幕，南韓好手高真榮最後1回合打出68桿，以4回合總計破紀錄的269桿，贏得今年冠軍，可望在明年投入美國LPGA全季賽事。

最後1回合高真榮一開賽打得並不好，第2、3洞連著吞下柏忌，同組的朴城炫卻在前5洞抓下3隻小鳥，逆轉超前，一度領先3桿。

但高真榮從第5洞開始反攻，5洞搶得4個博蒂，重新站上領先位置。此後她與朴城炫短兵相接，競逐首席。高真榮後9洞只在第12和15洞抓鳥，但沒出現柏忌。朴城炫卻在第14和16洞受困長草區吞下柏忌。雖然她在第15洞開球就轟上果嶺，但有機會追平的老鷹推桿擦過洞口左緣沒進，只收下博蒂。等到第18洞朴城炫推進博蒂，已經於事無補，她也以68桿完賽，總計271桿獲得第2名。

高真榮最後1洞3桿上果嶺，平穩地兩推進洞打Par，總計低於標準桿19桿獲勝，改寫LPGA韓亞銀行錦標賽最低桿紀錄，原紀錄是美國選手湯普森在2015年創下的低於標準桿15桿。

這是高真榮在女子韓巡賽的第10勝，也是首次在美國LPGA巡迴賽拿到冠軍，取得明年LPGA球季全卡資格。

田仁智最後1回合打出69桿，以272桿獲得第3名，這是今年她在LPGA巡迴賽第8場前3名，還是與冠軍差了一點。台灣女將錢珮芸今天最後1回合以71桿完賽，總計287桿並列40名。龔怡萍則以平標準桿72桿繳卡，總計289桿並列46名。

球后柳蕭然這場比賽以278桿並列第8名，由於朴城炫只獲得第2名，柳蕭然仍以些微差距保住世界第1寶座。本週兩人將移師到台灣，在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽繼續上演球后之爭。