中職》紀律問題是什麼? 經紀公司明和中信高層當面談

中信兄弟張正偉、林智勝、蔣智賢、王勝偉等球員將不會打季後挑戰賽。（本報資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕針對林智勝等5名主力球員未被帶進季後賽，中信兄弟昨發出一紙「未說清楚的聲明」引起眾怒；林智勝等4人所屬的寶悍經紀公司已敲定明天和球團高層碰面，希望釐清事情真相。

除了鄭達鴻之外，林智勝、蔣智賢、張正偉和王勝偉都隸屬寶悍經紀公司。針對中信兄弟昨發出的聲明，經紀人陳德倫今天表示，「其實聲明中也沒有講到什麼，就讓大家各自解讀。」

不過中信領隊劉志威昨受訪時提到，「最主要還是團隊跟紀律，現階段就專心打季後賽。」他並未明確指出林智勝等主力是違反什麼紀律問題，但也引起外界無限想像空間。

陳德倫則說，「這些球員打職棒這麼多年，都是很努力、很拚，也很辛苦的球員，我不覺得他們在球場上會有什麼問題。」至於紀律問題是什麼?陳德倫認為或許每個人看事情都有不同面向，明天也會和球團高層詳談。

中信昨天聲明指出，今年球季因主力調整、受傷，雖戰績不佳，但頂替上陣的年輕選手不負眾望，打出符合球團期待的內容，將會以季末的陣容全力迎戰季後賽。另外也提到，球團會秉持「團隊」及「紀律」的核心價值，對球隊及台灣棒球的長期發展，建立符合球迷期待的態度與文化。

只是聲明一出後，球迷並不買帳，認為聲明最後雖強調「團隊」和「紀律」，卻完全沒有著墨，也找不出重點。