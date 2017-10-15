NBA》雷霆三巨頭壓哨球誰投？ 知名球評這樣說

雷霆組新三巨頭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆在今夏天組建了新版三巨頭，不過到了全新的賽季，如果遇到壓哨球，雷霆將由誰來操刀呢？

上季例行賽，雷霆憑著魏斯布魯克（Russell Westbrook）一夫當關，保住季後賽席位；如今找來P.喬治（Paul George）與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）合組「CPR連線」，如何妥善將三巨頭發揮戰力最大值，恐也讓主帥唐納文（Billy Donovan）傷透腦筋。

日前被問到壓效球問題時，唐納文如預期給了中規中矩的答案：「誰有空檔，當然就由誰來出手。」不過安東尼與P.喬治在以前球隊裡，通常都是扮演送出最後一擊的角色，對於這點唐納文則說：「對我們來說，就是必須找到一個有空檔的人，來完成最後一擊。去年我們是靠魏斯布魯克，因為他會自己找機會出手或者是為隊友創造機會投籃。現在我們多了安東尼和P.喬治，誰來投籃，我認為是要取決於誰有較好的出手機會。」

「我們三個都無所謂，誰來投都行。」P.喬治在幾周前受訪時這樣回答，「我信任魏斯布魯克和安東尼，相信他們會為球隊盡全力。」

「這很簡單，誰有空就誰投，」安東尼說：「任何有空檔的人都會有機會絕殺，我們都應該要對比賽負責，不是說我來就我投，誰有空就讓誰投，根本不需要刻意要求誰來投。」上個賽季，魏斯布魯克單打拿下486分，在全聯盟中僅次於火箭大鬍子哈登（James Harden），新賽季安東尼與P.喬治的加入，勢必將壓縮到「魏少」的上場時間。

雖然三個人異口同聲說讓有空的來投，不過ESPN知名球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）倒是說了蠻中肯的話：「雖然球星們總是說，為球隊犧牲是正確的事，不過，他們總會認為犧牲的不應該是自己。」