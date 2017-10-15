日職》對前東家西武殺紅眼 岸孝之8K助樂天扳回一勝（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日職高潮系列賽（CS）今進行首輪第2場賽事，洋聯已吞1敗的樂天，今推出自西武轉隊來的岸孝之封鎖前東家，一路領先到比賽結束，終以4：1拿下勝利，扳成1勝1負將戰線延至明（16）日定生死。

32歲岸孝之去年行使自由球員權利（FA），從西武改披樂天戰袍，轉隊後的季後賽首戰再遇前東家，開局雖被開路先鋒秋山翔吾擊出長打攻占得點圈，但隨即連拿3出局化解危機，接著連3局投出三上三下，直到第5局才又被外崎修汰敲出第二支安打、也是長打，同樣順利要到出局數，6.1局送出8K無失分。

別於西武一籌莫展，樂天首棒茂木栄五郎首打席轟出陽春砲，為球隊得分開張，第2局指定打擊枡田慎太郎帶有1打點的二壘安打，以及嶋基宏犧牲短打強迫取分，再為樂天追加至3：0領先，7上西武換上野田昇吾，在投出2出局、2保送後，與開局建功的茂木纏鬥至滿球數被擊出內野安打，樂天擴大為4分領先。

連著7局吞鴨蛋，西武8下靠著中村剛也、栗山巧連續安打，秋山翔吾的滾地球敲回今天唯一1分，可惜氣勢沒能延續，對上樂天守護神松井裕樹，一二壘有人連吞2K結束比賽。

成為贏球英雄，岸孝之表示，看了昨天的比賽，了解到對手西武陣中不乏可怕的打者，「我認為就是專住在投球，穩穩地用好球決勝負」。明天兩隊續爭和洋聯冠軍軟銀一戰的門票，樂天也將挑戰洋聯歷年首輪輸掉首戰即淘汰的魔咒，關鍵第3戰將由野上亮磨（西武）對決美馬學。