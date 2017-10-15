NBA》巴特勒驚天爆料 魏德曾想去雷霆組四巨頭

巴特勒曾與魏德在熱火共事過，圖為2007年東部明星隊。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）今夏加入克利夫蘭騎士，與好兄弟詹姆斯（LeBron James）再度合體。魏德帶槍投靠詹姆斯或許不讓人意外，但巴特勒（Caron Butler）接受採訪時表示，魏德曾考慮過雷霆、湖人以及老東家熱火。

巴特勒談到魏德對於下一支球隊的選擇時，考量的不是金錢因素，因為他還握有與公牛買斷的薪資。對他來說，球隊的地理位置，或是球隊競爭力是否能夠讓他在生涯末期再嚐冠軍的滋味，才是相對重要的部分。

魏德曾考慮回到老東家熱火的懷抱。（美聯社）

魏德老婆Gabrielle Union是名演員，洛杉磯湖人將有地利之便，而雷霆透過交易招來了喬治（Paul George）與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）戰力大升，也讓魏德覺得能夠成為雷霆衝擊冠軍的最後一塊拼圖，最後讓他考慮最多的是熱火隊，毫無疑問地閃電俠絕對是熱火隊史最重要的球星之一，對於回到生涯起源地退休也是他所嚮往地。

這夏天的「魏德人生」，在魏德確定前往騎士後畫下了休止符，他將與詹姆斯、洛夫和羅斯等人並肩作戰，一同朝總冠軍賽邁進。

新賽季閃電俠將再度與詹皇合作。（法新社）