網球》莎拉波娃天津女網封后 睽違29個月再舉金盃

莎拉波娃睽違29個月再舉金盃。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別禁藥與受傷陰霾的莎拉波娃（Maria Sharapova），歷經波折終於東山再起！總獎金50萬美元（約1505萬台幣）的天津女網賽，俄國外卡球星強勢攻頂， 7：5、7：6（10 ：8 ）強壓白俄羅斯新生代莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），睽違29個月再舉金盃。

人氣莎娃拖了近2年半，好不容易才重返WTA單打決賽，已滿30歲的她，賽後也不禁感嘆歲月不饒人，「天啊，真的過了好久，我終於回到頒獎台上。」莎娃原已擁有5座大滿貫女單冠軍，卻因禁藥被停賽，直到今年4月才復出，卻又飽受傷勢所苦，天津也是她參與的第7站職業賽，這位前世界球后沒浪費攻頂機會，過關斬將後，決賽激戰2小時7分鐘，總算直落2解決芳齡19的後浪，也打破長達29個月的冠軍荒。

莎娃無愧為前世界球后，面對首度過招的年輕對手，臨場發揮豐富經驗與底線強抽威力，俄女先後克服開賽1：4、次盤1：5的大幅落後，連2盤都能後來居上，尤其關鍵搶7纏鬥滅火，總算給生涯首闖WTA單打壓軸的莎芭蓮卡上堂震撼教育。這是莎娃繼2015年紅土羅馬站後，再度高舉金盃，也是她生涯第36冠。