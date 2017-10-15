MLB》化身勝利轉運手 前田超完美後援寫紀錄

前田健太季後賽拿下2勝，只差1勝就能追平松坂大輔亞洲第一多的紀錄。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕道奇將日籍強投前田健太季後賽調往牛棚收到奇效，成功扮演球隊轉運手，繼8日中繼登板奪勝，為球隊搶到分區賽聽牌優勢後，今天在國聯冠軍賽首戰中繼登板，同樣拿下勝投，助隊逆轉小熊，個人收下生涯季後賽第2勝，與黑田博樹並列亞洲第二多。

前田健太在分區系列賽面對響尾蛇，第2戰中繼登板，當時道奇5局上僅3：2領先，先發投手希爾僅投4局失2分就退場，第二任的後援投手前田用9球飆2K完成1局投球，打線在下個半局大爆發，單局灌4分奠定勝基，前田也拿到季後賽生涯首勝，第3戰再度登板，前田12球1局飆2K投出三上三下，拿下首個中繼點。

道奇挺進國聯冠軍賽對戰衛冕軍小熊，兩隊首戰前5局戰成2：2平手，前田健太在6局上一人出局後登板，只用5球就投出三上三下，並飆出97英哩火球，道奇同樣在下個半局反攻，Chris Taylor敲出致勝陽春砲，道奇終場以5：2贏球，旗開得勝，前田也收下第2勝，堪稱是球隊的勝利轉運手。

前田健太季後賽表現神勇，出賽3場投3局飆4K，無安打無失分，拿下2勝1敗，防禦率保持完美的「0」。對於轉戰牛棚表現出色，前田表示，很開心自己能做得很好，有沒有拿到勝投沒關係，能幫助球隊獲勝才是最重要的。