高球》台日交流香川縣女子賽 吉本光奪冠、郭艾榛並列23名

2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，日本選手吉本光贏得職業生涯首勝。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕TLPGA與日本LPGA次巡賽合辦的2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，今天在雨中落幕，日本新秀吉本光最後1回合打出69桿，以3回合總計208桿贏得職業生涯第1座冠軍。

吉本光去年曾以業餘身分在日本LPGA次巡賽拿過1場冠軍。轉入職業之後，今年在次巡賽出賽3場，成績不錯，兩場前4名，今天則奪下冠軍。她在最後1回合開賽不久，從第2洞起連抓3隻小鳥，前9洞賺進4桿大幅領先。

雖然後9洞風雨更大，吉本光吞了兩個柏忌，但最後1洞還是以博蒂收尾，3桿之差贏得勝利。日本選手豊永志帆以211桿獲得第2，木村彩子和新垣比菜並列第3，都是213桿。

台灣選手以郭艾榛成績最佳，3回合總計219桿並列23名，今天她打出76桿。陳依妏今天以73桿完賽，總計220桿並列29名。

2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，大會會長中靜敬一郎（左）頒發冠軍獎盃給日本選手吉本光。（TLPGA提供）

2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，TLPGA理事長鄭美琦（左）頒發冠軍獎品給日本選手吉本光。（TLPGA提供）

2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，郭艾榛並列23名。（TLPGA提供）

2017台日交流香川縣女子高爾夫球賽，郭艾榛最後並列23名。（TLPGA提供）