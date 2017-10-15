LOL世界賽》ahq、EDG慘遭淘汰 SKT與C9攜手挺進八強

最終A組賽程由韓國SKT以五勝一敗取得分組第一、歐洲C9則是三勝三敗以分組第二，兩隊雙雙挺進八強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽A組賽事落幕，第五場前ahq與C9同為兩勝三敗，但在選角上不敵對手，前期三線全崩的情況下早早被C9打爆，慘遭淘汰；最後一場SKT對上EDG，若EDG能勝出，將與C9拚加賽爭小組第二，但SKT儘管整場幾乎被EDG壓著打，還是靠著團戰成功逆轉勝出，最終就以分組第一晉級八強，C9則為分組第二。

第四場比賽為C9對上SKT，前者選出茂凱（Impact）、伊澤瑞爾（Comtractz）、星朵拉（Jensen）、剎雅（Sneaky）及珍娜（Smoothie）；後者則是傑西（Huni）、嘉文四世（Blank）、飛斯（Faker）、圖奇（Bang）與露露（Wolf）。（取自Twitch）

本場冠軍打野Blank終於首度上場，開局雙方都在對面紅區佈置視野想抓動向，也讓伊澤瑞爾（Comtractz）上六前無法做太多事情，9分鐘SKT下路雙人組成功抓下剎雅（Sneaky）取得首殺，緊接著中路又靠著三人拿下星朵拉（Jensen），14分鐘上下兩路同步開打，由C9拿下兩顆人頭反倒取得推塔優勢，21分鐘SKT集結中路塔殺打出1換3，接著採取131分推逼塔，隨後收下第二條小龍。

26分鐘C9想直接開巴龍，但被SKT打出1換3攻勢只能撤退，直到31分鐘C9順利在紅方野區抓到嘉文四世後終於把巴龍收下，展開反擊踏上SKT高地、收下中路兵營，但傑西（Huni）也在對方高地BD推掉一座主堡塔，35分鐘傑西更在下路單殺茂凱成功，也讓C9邊線壓力大增；同時SKT也開啟遠古巨龍逼戰，但分推的傑西直接以智商壓制，傳送進入對方主堡單推成功，順利拿下第四勝。

第五場為C9對上ahq，前者選出吶兒（Impact）、伊澤瑞爾（Comtractz）、星朵拉（Jensen）、剎雅（Sneaky）及珍娜（Smoothie）；後者則是茂凱（Ziv）、嘉文四世（Mountain）、飛斯（Westdoor）、圖奇（AN）與卡瑪（Albis）。（取自Twitch）

ahq在選角階段選出三線對線劣勢、只能拚後期團戰陣容，儘管靠著嘉文四世（Mountain）化解C9第一波下路塔殺企圖，而9分鐘茂凱（Ziv）成功單殺吶兒（Impact），但中路C9也靠著2夾1收下飛斯（Westdoor）並率先推倒下外塔取得首塔經濟，就此打出破口。

C9隨即將下路雙人組調到上路，ahq也跟進，但還是被C9順利拿下第二座外塔 並轉線來到中路，ahq想要反打一波但圖奇（AN）還是被對方收下，第三座外塔順利被對方拿下，C9不斷靠著地圖控制優勢轉線逼塔奪取地圖物件，讓ahq難以應付，接連幾次碰撞嘗試都沒打對點，也讓機會慢慢流失，經濟已經落後達到10K，23分鐘ahq嘗試反打再度被對方打出0換2，就被對方直接拿下主堡獲勝，這一敗，也讓ahq遭到淘汰。

第六場則是SKT對上EDG，前者選出特朗德（Huni）、史瓦妮（Blank）、奧莉安娜（Faker）、圖奇（Bang）與珍娜（Wolf）；後者則是茂凱（Mouse）、古拉格斯（Clearlove7）、勒布朗（Scout）、崔絲塔娜（iBoy）及露露（Meiko）。（取自Twitch）



開局EDG為拚晉級頻頻靠著古拉格斯（Clearlove7）不斷跑線支援，靠著招牌前期兇猛打架套路，不到11分鐘就取得三外塔優勢，並強行塔殺圖奇（Bang）成功，SKT只能靠營運把經濟維持在5000以內，特朗德（Huni）持續分推保持情勢，23分鐘EDG先是在對方野區抓下珍娜（Wolf），順利吃下巴龍，採取41分推進逼高地成功收下水晶兵營。

但30分鐘SKT成功展開反擊，靠著正面團戰的對戰優勢，在自家高地前打出一波ACE，穩穩吃下巴龍，隨後展開反擊推掉對方中二塔，把落後的7000經濟正式追平，讓雙方重回戰局起點，而37分鐘SKT再度展開一次精準開戰把對方坦克及CARRY位收下，EDG無力阻攔，最終就在38分鐘拿下勝利。

最終A組賽程就是由韓國SKT以五勝一敗取得分組第一、歐洲C9則是三勝三敗以分組第二，兩隊雙雙挺進八強，而台灣ahq及中國EDG均以兩勝四敗位居三、四名，遭到淘汰。