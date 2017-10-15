LOL世界賽》最終八強出爐 「內戰四幻神」及「北美傳統」持續維持

最終八強賽將於10月19日展開。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕經過兩週小組賽對戰，《英雄聯盟》S7世界大賽進入最終八強，四支小組賽出線的8支隊伍稍早已全數完成抽籤，A組由中國RNG對上歐洲FNC；B組由韓國SKT對上歐洲MSF；C組由中國WE對上北美C9；D組為韓國LZ對上韓國SSG，上演內戰戲碼。八強賽將於10月19日展開，而來自台灣的兩支戰隊閃電狼與ahq則雙雙遭到淘汰。

五大賽區除了LMS外，全數都有隊伍挺進八強；另外若從入圍賽開始看，除了韓國外的四大賽區第三種子，同樣除了LMS的HKA，中國WE、北美C9及歐洲FNC全數順利晉級最終八強 。

值得一提的是，本屆五大賽區的第一種子：韓國LZ、中國EDG、北美TSM、歐洲G2及台港澳的閃電狼，只有LZ展現壓制力在所屬B組打出六連勝完美戰績，其他四大賽區第一種子則是未打出粉絲所期待的表現，均遭到淘汰，其中，又以來自台灣的閃電狼最慘，戰績一勝五敗。

過往由於EDG、TSM及G2在國際賽場上表現與國內宰制賽區有一段落差，因此又被網友戲稱為「內戰三幻神」，而閃電狼則是自S5世界賽晉級八強後，連續兩年世界賽表現跌入谷底，打出兩勝四敗及一勝五敗成績，也被國內網友視為「黑暗大F師」，同樣列為內戰幻神之一。

不過，G2算是其中較為可惜，所處的C組開賽前就被視為死亡之組，得與中國RNG及韓國SSG一組，兩隊分別以五勝一敗及四勝兩敗晉級八強，儘管G2打出三勝三敗表現，還是只能黯然淘汰，這樣的成績放在A組及B組，至少都有加賽可打，也是十分可惜。

另一看點則是「北美傳統」，回顧S5世界大賽，當時北美三支戰隊CLG、C9及TSM小組賽首週氣勢銳不可擋，打出極佳表現，但第二週三隊總計0勝9敗，C9最後與AHQ的加賽也輸掉，創造出0勝10敗的尷尬紀錄，網路上也出現北美第二週總是比較爛的說法，而S6同樣好不到哪裡去。

到了今年世界賽，第一週北美三隊TSM、IMT及C9再度打出六勝三敗好成績，但到了第二週卻只剩兩勝八敗，其中IMT更是三場均敗，不過，C9老本夠花還是順利晉級最終八強，其他兩隊則是慘遭淘汰。