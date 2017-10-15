日職》大山悠輔「鐵支」無用 DeNA猛打21安扳平戰局

橫濱DeNA猛打21安，豪取13分，將戰局扳成1勝1負。（取自Daily Sports）

〔記者石毓琪／綜合報導〕前一戰被完封搶聽牌，橫濱DeNA今作困獸之鬥，對阪神狂敲21支安打，13：6勝出，扳平戰局。

甲子園球場賽前下大雨，比賽延遲63分鐘雨中開打。即使先發今永昇太失2分居落後，DeNA靠著洋砲羅培茲第3、5局分別以安打、犧牲打二度追平，兩隊展開打擊拉鋸戰，致勝關鍵在7局上阪神牛棚投手桑原謙太朗登板後，代打乙坂智轟出3分砲，DeNA再連敲3安得分，阪神雖趕緊再換藤川球兒救火，但單局失6分已成重傷害。

7局下，阪神一壘手大山悠輔繼第3局開轟建功，再敲出2分打點二壘安打追分，9局上洋投馬提歐（Marcos Mateo）登板，DeNA單局4安續吃3分大局，大勢已去的阪神，9局下反攻無望，只能看著DeNA將首輪戰局扳成1：1。

拿下重要一勝，DeNA打線多達4人猛打賞，且集中在二至四棒梶谷隆幸、羅培茲、筒香嘉智及第九棒倉本壽彦是主因，乙坂智代打全壘打，也幫助DeNA第7局開啟大局。大山悠輔5支4、3打點，為阪神打線亮點，俊介、梅野隆太郎也分別有2、1分打點。

繼稍早洋聯西武、樂天後，阪神、DeNA也都在首輪取得1勝1負，明（16）日晚間6點的第3戰將決定誰晉級次輪，由於明、後天天氣預報降雨機率高，若2天賽事都無法打成，將由排名第2的阪神晉級。