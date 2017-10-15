籃球》決賽七人輪替 高苑休運系際盃奇蹟奪冠

高苑科大休運系奪下系際盃冠軍。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017年富邦人壽勇士最強系籃系際盃今天在台北體育館舉行最後四強決戰，冠軍賽由高苑科大休運系面對台北科大電機系，僅剩七人能調度的高苑末節連射4個三分球，瓦解雙方僵局，最終以82：72奪冠，收下最強系籃頭銜。

高苑與北科大前三節陷入拉鋸，互有領先，但北科大得分手郭家佑抽筋下場，對戰局大有影響，末節開始高苑連飆四個三分球，將領先擴大到雙位數，北科大進攻也陷入當機狀態，高苑最終守下勝利。

高苑得分王潘念祖今天轟下全隊最高32分，外帶11籃板、5助攻，三天後即將加入國軍的他表示，大學生涯沒有遺憾了，這是他打球以來，第一座全國冠軍。

高苑科大潘念祖（左）獲得最佳五人，由富邦勇士隊李盈鋒頒獎。（記者卓佳萍攝）

高中、大學時期，潘念祖所屬學校總是在八強階段遭淘汰，這次首闖系際盃冠軍賽，順利封王，潘念祖直呼，真的沒有想過拿冠軍，太開心了。

高苑休運系隊教練是昔日SBL球員李偉民，他表示，潘念祖條件很好，擁有原住民爆發性，放眼整個系際盃，沒人可以守住他。

最後靠著三分線拉開差距，李偉民透露，一個月前他讓球員加強投籃訓練，訓練內容增加移動式投籃，模擬比賽情境，球員決賽也真的做到了，命中率很高，機會都有把握。