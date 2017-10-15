MLB》尷尬癌上身！韋蘭德辣模妻竟是洋基迷？

韋蘭德未婚妻阿普頓被《紐約郵報》爆料其實是洋基球迷。（取自紐約郵報）

〔體育中心／綜合報導〕「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）完投9局壓制洋基打線，幫助太空人以2：1力克洋基，系列賽拿下2：0優勢，但韋蘭德的未婚妻、性感名模阿普頓（Kate Upton）竟是洋基球迷？

《紐約郵報》今天刊登半頁廣告，上頭印的正是2013年時阿普頓頭戴洋基棒球帽的照片，相隔5年，已離開老虎的韋蘭德隨著太空人美聯冠軍賽和洋基對決，這張舊照再次被拿出來作文章，賽前《紐約郵報》還刻意街訪太空人球迷，球迷的看法也不盡相同，有人認為只要韋蘭德效力太空人，不在乎阿普頓戴哪隊的帽子，也有人稱阿普頓「只效忠韋蘭德，但不忠於球隊」。

韋蘭德未婚妻阿普頓2013年舊照被翻出。（取自紐約郵報）

阿普頓一年前上節目時坦承自己過去的確是洋基球迷，和韋蘭德交往時也常「睡在敵人身邊」，不過今天太空人、洋基第二戰，阿普頓被拍到和其他球迷一樣，為了韋蘭德的好投吶喊。為回應《紐約郵報》，休士頓媒體《Chron》特地撰文，「別理紐媒說什麼，看看上面的照片就知道了」，並附上阿普頓觀賽的照片，以示阿普頓「到底為誰加油」。

休士頓媒體為阿普頓緩頰。（取自Chron）

韋蘭德（左）、阿普頓。（USA Today）