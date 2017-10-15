MLB》自認傷勢無大礙 陳偉殷：如果今年繼續投球，成績可能更好

陳偉殷認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份，他在機場受到球迷的歡迎，同機小朋友也搶着和偶像合照。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修、倪婉君/桃園機場報導〕旅美邁阿密馬林魚隊台灣投手陳偉殷今天晚間返台，對於他個人手肘傷勢的問題表示，他認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份。

陳偉殷是於晚間9點25分搭乘華航班機由美國洛杉磯返抵台灣；他在出境通關的過程中受到許多粉絲與球迷矚目，紛紛拿起手機拍照，顯示陳偉殷個人的高人氣。

陳偉殷認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份，他在機場受到球迷的歡迎，同機小朋友也搶着和偶像合照。（記者姚介修攝）

陳偉殷這次返台將在明天舉行記者會，向外界分享今年球季的心情點滴。另外，陳偉殷也將在11月11、12日參加「陳偉殷棒球訓練營」，希望教導國內更多棒球新秀棒球新觀念。

陳偉殷去年及今年季中都因手肘傷勢休兵，本季9月復出，改任後援角色，9月底再因左手肘不適，本季提前休兵，陳偉殷今年戰績2勝1敗，防禦率3.82，已舉辦多年的「陳偉殷棒球訓練營」，今年移至新竹清華大學棒球場，將於11月11、12日舉行。

陳偉殷認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份，他在機場受到球迷的歡迎，同機小朋友也搶着和偶像合照。（記者姚介修攝）

陳偉殷認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份，他在機場受到球迷的歡迎，同機小朋友也搶着和偶像合照。（記者姚介修攝）

陳偉殷認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份，他在機場受到球迷的歡迎，同機小朋友也搶着和偶像合照。（記者姚介修攝）

陳偉殷認為傷勢並不嚴重，如果今年繼續投球，成績可能更好，球隊的安排，他只有遵守盡一個球員的本份，他在機場受到球迷的歡迎，同機小朋友也搶着和偶像合照。（記者姚介修攝）