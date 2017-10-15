MLB》球迷擠爆機場 陳偉殷：「對不起，也謝謝大家。」

旅美左投陳偉殷今晚抵台，數百名球迷擠爆機場。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕「台灣殷雄」陳偉殷回來了，數百名球迷擠爆機場等著要簽名、合照，他既開心又感到抱歉地說，「滿感動的，覺得對不起大家，也很謝謝大家。」

殷仔今年因傷影響出賽，導致只出賽9場，包括5場先發，繳出2勝1敗、防禦率3.82成績。因此一出來被球迷包圍，再加上每年都會到場接機的高苑學弟，殷仔滿臉笑容，但他表示自己的心情其實有點「夾在中間」的感覺。

「畢竟今年又出現一些小問題，可能沒有辦法讓球迷朋友看到自己一整年的表現，自己有點難過，但看到大家來，又覺得蠻開心，就是一種在中間的感覺，滿感動的。又覺得對不起大家，非常謝謝大家。」殷仔說。

今年受到手肘傷勢困擾，不但出賽場減少，季末也提前關機，但殷仔說，「其實也沒什麼好擔心的，季末提前去檢查，只是讓自己更放心。」殷仔表示在去看醫生之前，也去跟總教練報備，「總教練就說直接shut down（關機、結束球季），就好好休息到明年。」他認為有時間好好充份休息，對自己也是好事。

不過才返回國門，大家也很好奇殷仔最想念的台灣消夜是什麼? 他則笑說，其實在飛機上都吃得很好，一下來其實不餓。貼心的殷仔也準備限量200件的T恤要送給球迷，他當場先抽出一位幸運球迷，也讓中獎的女粉絲激動大叫。

陳偉殷準備限量200件T恤送給球迷，當場先抽出一位幸運兒。（記者倪婉君攝）