足球》LOTTO CUP 54隊雨戰兩天 花蓮武士岸、北市白武士U10、U6封王

白武士隊摘得U6組冠軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年首度舉行的LOTTO CUP「武士」當道！週日賽事持續在北市萬華運動中心7樓足球場首創的天台式球場進行，U10國小組、U6幼兒組54隊超過500名以上小球員，歷經兩天雨中激戰，U6幼兒組熱血足球白武士以5：1打敗BigBoss Junior奪冠；U10國小組由遠從花蓮來的TOP武士岸稱霸，只靠6人打天下就以5：4險勝流星隊。

LOTTO CUP冠軍隊伍擁有球隊專屬冠軍紅色球衣，並擔任LOTTO CUP下屆賽事代言人、樂得LOTTO年度贊助（足球裝備市值約10至20萬台幣），外加獨一無二的冠軍獎盤，豐富的獎品和榮耀讓與會大小朋友相當興奮熱鬧。

U6幼兒組冠軍戰，由來自台北市大安區為主的熱血足球白武士隊，對上來自天母地區的BigBoss Junior隊，白武士莊以諾、彭允韡先進2球領先，BigBoss Junior隊雖追回1球，但白武士彭充韡再添兩球演出帽子戲法，最終率白武士奪冠。

白武士隊彭允韡（左二）突圍並展開攻擊。（大會提供）

白武士隊彭允韡（左）起腳勁射入網。（大會提供）

熱血足球白武士隊總教練彭俊祥感動的說：「這群小朋友跟家長太可愛了，我們8月才剛拿下板橋盃冠軍，連兩個月拿下兩個冠軍，但其實球隊去年因為跟大一歲的球隊比賽常常輸球，但小朋友跟家長都非常信任我們，很感動可以拿到這個冠軍。」

壓軸的U10國小組冠軍戰，由花蓮TOP武士岸對上北市SFC流星隊，TOP武士岸5月剛踢下全國少年盃俱樂部組冠軍，但這次8名球員有兩人缺席，包括主力門將，靠著每場大家輪流當門將的踼法，一路踢進決賽。TOP武士岸開賽前10分鐘靠著教練劉育英的兒子劉赫連進3球，一度4：0領先，但全隊人數太少影響體能，很快被SFC流星隊扳回3球，還好劉赫再添1球，即使SFC流星金東志又咬回一球，但TOP武士岸仍驚險出線。

TOP武士岸教練劉育英說：「很驚險，對方實力本來就很強，專踢5人制足球的球隊，而且冠軍戰球員的壓力本來就很大，幸好大家都頂到最後。」武士岸隊雖然只有6名球員，但紀律嚴明，踢進決賽後，還要求全隊都躲到室內睡覺休息儲備體力，與其他隊小朋友都在室內打鬧情況截然不同，劉育英說：「我們堅持都要睡午覺，小朋友應該都已經養成習慣。」

TOP武士岸有2名大魯閣族的原住民小孩，球員平均都比其他隊還矮小，但卻可以連奪少年盃和LOTTO CUP兩個全國冠軍，「我們只是注重停控傳的基本動作要求，要球員一步一步來，勝不驕敗不餒。」TOP武士岸一比完賽就連夜坐火車回花蓮準備周一上課。

TOP武士岸隊劉赫（左）獨進四球是奪得冠軍的最佳神射手。（大會提供）

TOP武士岸隊奪得U10組王座。（大會提供）