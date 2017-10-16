「台灣精品隊」上陣 義大利職業排球賽季開打

台灣精品隊首發上場的球員。（直播截圖）

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會冠名贊助義大利職業排球Taiwan Excellence Latina（台灣精品Latina隊），16日凌晨首戰實力堅強的Verona隊。外貿協會董事長黃志芳在賽前幾小時飛抵羅馬，替「台灣精品隊」加油，他並代表台灣以贊助商身份開球，也替2017/2018義大利職排球季揭開序幕。

台灣精品隊發球。（直播截圖）

義大利職業排球Latina穿台灣精品隊球衣, 贊助商外貿協會董事長在現場開球。（直播截圖）

「台灣精品隊」首戰就遇到實力堅強的Verona隊，該隊去年曾獲歐洲挑戰盃冠軍。黃培閎稍早在臉書表示：「心情非常期待又興奮，相信今晚一定是場精彩的好比賽！」並請大家替「台灣精品隊」加油。他說，看到全隊穿上印有「台灣」字樣的球衣，可感受到來自家鄉的支持，十分感動！

在「台灣精品隊」的Latina市主場球館，全場都是滿滿的Taiwan Excellence標誌。冠名贊助的外貿協會，由董事長黃志芳親自前往開幕賽現場，在賽前與我國好手黃培閎及隊上長人合影。全隊隊員穿上印有Taiwan Excellence的球衣，讓不少網友直呼「給我球衣！」。

黃志芳表示，在經濟部國貿局的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」，外貿協會今年針對「台灣精品」的運動行銷發揮新創意，贊助義超聯賽一級職業隊Latina，希望靠義大利排球的高知名度，讓台灣品牌在歐洲更加發光。

義大利職業排球Latina穿台灣精品隊球衣, 今打義超聯賽開幕戰。（直播截圖）