「台灣精品隊」首戰 Taiwan Excellence滿場飛

台灣精品隊首戰，義大利小女孩手持布條在場加油（直播截圖）

〔記者羅倩宜／台北報導〕義大利職業排球隊披「台灣」戰袍，16日凌晨首戰。義大利主播在轉播全程頻喊「Taiwan Excellence」隊名；義大利小女孩也高舉「Taiwan Excellence」布條，替「台灣精品隊」加油。外貿協會董事長黃志芳表示，透過冠名贊助，希望讓熱愛體育活動的歐洲民眾，對台灣品牌更有印象，促成更多產業交流。

當地僑胞手持國旗在場邊觀賽。（直播截圖）

（外貿協會提供）

外貿協會冠名贊助義大利職業排球「Taiwan Excellence Latina（台灣精品Latina隊）」，16日凌晨首戰實力堅強的Verona隊。主播在轉播過程播報比分時，不斷提到「Taiwan Excellence Latina」；接下來為期長達半年的義大利職業排球賽季，Taiwan Excellence兩字將頻頻出現在歐洲排球迷眼前，行銷效益驚人。

外貿協會董事長黃志芳（中）與台灣精品隊長人選手合影。（外貿協會提供）

外貿協會董事長黃志芳（前）與台灣精品隊球星海報。（外貿協會提供）

首戰因是台灣精品隊在Latina市的主場，許多當地民眾手持「Taiwan Excellence」布條大喊加油，當地台灣僑胞也拿著國旗到現場。

外貿協會董事長黃志芳在賽前幾小時飛抵羅馬，因贊助商身份，獲得印有背號1號的「台灣精品隊」球衣。背號17號的我國好手黃培閎，首戰並未上場，全程在場邊待命。黃志芳也與隊上長人合影，由於歐洲排球選手身高驚人，出現「最萌身高差」，讓黃志芳高喊，「我沒有蹲下來，他們真的太高了!」