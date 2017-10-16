MLB Live》透納適時敲安打回道奇追平分 兩隊1：1平手

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小熊
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道奇
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第五局
5上，一開始羅素（Addison Russell）救逮中一顆失投球，一棒把球轟出左外野看台，陽春砲助小熊先馳得點，小熊1：0暫時領先。
5下，庫柏森（Charlie Culberson）敲出左外野二壘安打，透納（Justin Turner）再補上適時安打，送回道奇追平分，兩隊1：1平手。
第三局
3上，巴耶茲 （Javier Baez）先靠四壞保送上壘，盜二壘成功又靠暴投上三壘，惜後未能有攻勢出現，無攻而返，兩隊維持0：0平手。
第一局
1上，雖然一上來就被小熊開路先鋒傑伊（Jon Jay）敲出一壘安打，不過道奇先發希爾馬上穩下來，順利用兩K和高飛球解決三個出局數。
1下，小熊先發投手萊斯特讓道奇3上3下。
賽前報導
MLB國聯冠軍賽第二戰，小熊交由季後賽經驗豐富的萊斯特（Jon Lester）主投，道奇則推出37歲老將希爾（Rich Hill）掛帥先發，萊斯特能否率小熊奪勝，力阻道奇聽牌？
道奇老將希爾。（資料照，歐新社）
經驗豐富的萊斯特。（資料照，今日美國）