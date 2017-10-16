中職》兄弟5將慘遭冰 王金勇：球員要好好想想

中信兄弟球探王金勇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟最近將林智勝等5名主力球員放進「冰箱」，引發球迷議論，隊上球探王金勇昨在一場演講談起此事，表示球隊不會無緣無故自斷左右手，為什麼會下這麼大的決心？球員要好好想一想是不是自己哪裡做錯，也許是私生活需要多加檢討。

中信兄弟主將林智勝、蔣智賢、王勝偉、張正偉以及鄭達鴻，日前被球團宣佈不在季後賽名單中，引起球迷議論，而中信球團也發聲明指出，球隊以「紀律」為最高指導原則，盼能建立符合球迷的態度與文化。

兄弟球探王金勇昨在六堆客家文化園區出席「逆Home高飛，Run六堆」棒球特展，並在會中進行演講，提及這次受到球迷關注的「冰風暴」事件，被球迷轉載到網路上。

王金勇指出，最近鬧出這麼大的事件，是因為球隊想打造一支沒有個人主義、講求紀律與態度的團隊，這些人是董事長的左右手，但為何會願意下這麼大的決心來砍斷？球員必須好好思考。

此外，王金勇還提到多年前Lamigo桃猿也有球員在鬥總教練洪一中，不過他因不帶任何個人情緒調度，所有的判斷都為了贏球，因此獲得高層肯定，球員才鬥不過他，

王金勇更以日職球員為例，表示過去曾與董事長參觀火腿以及軟銀的春訓，發現球員不論身份地位，都會與經過的人問好，讓他與董事長相當震撼，因此球團認為兄弟精神必須延續，決不能有個人主義，要有團隊、紀律的精神，才會下定決心，不管薪水多高都會去調整。