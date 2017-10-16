MLB》「被放假」未隨隊打季後賽 道奇46億球星挨轟

岡薩雷茲因傷未隨隊出征。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇正在與小熊打國聯冠軍戰，但當家球星岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）卻因傷不在球員名單中，但他也未隨隊出征，引發激情道奇迷質疑，更揚言「如果他的心不在這，那就把他交易吧。」

岡薩雷茲今年因傷缺席季後賽，他也被球團放假，早在家裡休養以及陪伴家庭，提前為明年春訓做準備，這位35歲的道奇主砲因傷勢過於嚴重而未隨隊出征，而沒想到他的缺席卻造成部分道奇迷的誤解。

有球迷在推特上痛批岡薩雷茲，「心根本不在這，如果他有的話，應該隨隊阿，是時候把他退休或交易了！」，也有球迷直指，「有夠糟糕的隊友，他應該要與球隊在一起阿！」

不過岡薩雷茲的傷勢可能不是一般球迷所能想像，他曾在今年六月表示，如果明年他的背傷沒有好轉，就將結束球員生涯，他當時說：「萬一我明年還得處理我的商是怎麼辦？我的合約就要結束了，那可能就是我的結局，不會再為任何球隊打球，但如果我的身體復原，我就會去做我該做的事，繼續打球。」

「我當然想回到球場，也想繼續打球，但我不想一邊打球一邊受到傷勢所苦。」岡薩雷茲說。

這位明星一壘手過去是道奇最令人聞風喪膽的打者，但本季他只出賽71場，繳出2成42打擊率、2成87上壘率、3成55長打率以及3支全壘打的低迷成績，打點更只有30分，而他在2012年獲得的7年1.54億美元（約新台幣46億元）合約也將在明年到期。