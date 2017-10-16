NBA》新賽季勇士陣容 柯爾大讚執教以來最優秀

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau報導，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，新賽季勇士隊的陣容深度是他執教以來最優秀的。

「儘管我認為兩年前的陣容深度也非常強，我們擁有史沛茲（Marreese Speights）和巴柏沙（Leandro Barbosa），他們都隊球對做出貢獻。」柯爾補充，不過去年因為有了全明星杜蘭特（Kevin Durant）的加入，勇士選擇將他們釋出。

衛冕軍勇士除了與兩大看板球星杜蘭特及柯瑞（Stephen Curry）續約，替補陣容也不容小覷，包括留下的冠軍班底李文斯頓（Shaun Livingston）、伊古達拉（Andre Iguodala）和休賽季補進的以色列「高砲塔」卡斯比（Omri Casspi）和湖人前射手楊恩（Nick Young）。

值得一提的是，楊恩上一場與國王的熱身賽因杜蘭特輪休，獲得先發機會，上場30分鐘繳出15分、2籃板、1助攻的成績，為全隊第3高分，新賽季千萬不能小看來勢洶洶的板凳暴徒，勇士則將於台灣時間18日早上十點首戰火箭。

勇士新戰力楊恩。（資料照，路透社）