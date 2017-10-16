NBA》「高富帥」替補重新出發 帕森斯只想健康打球

帕森斯去年賽後隨即接受治療。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕NBA「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）去年夏天以4年9400萬美元（約30.4億台幣）肥約，從小牛轉戰灰熊，期盼能以他出色的攻擊火力，能助灰熊更上層樓，未料上季僅34場出賽，季前熱身賽荒腔走板，灰熊隊教頭費茲戴爾（David Fizdale）今天在接受採訪時透露，帕森斯在新賽季將會先擔任替補。

上周因為家人過世暫時離隊的帕森斯，已返回球隊練球，對此，帕森斯表示自己願意接受替補的角色，會和其他隊員一起磨合，讓球隊產生化學反應，並會盡快適應新角色。

「我只希望能夠健健康康上場打球，無論是先發還是替補，只要能幫助到球隊我都願意。」帕森斯說，「雖然我目前職業生涯至今，還沒打過替補，不過這個賽季才正要開始，我會努力增加自己上場的時間來打出好成績。

帕森斯盼能健康打球。（資料照，美聯社）

帕森斯在去年夏天才與灰熊簽下4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的超級大約，但是因膝傷所困，上個球季僅出賽34場就報銷，平均6.2分、2.5籃板與1.6助攻，投籃命中率低至33.8％，寫下個人生涯最差球季表現。

帕森斯季前雖積極自主訓練，宣稱將強勢回歸，無奈熱身賽仍找不到手感，其中有兩戰甚至得分繳白卷，也讓教練團在新球季預計將他降為替補，由小前鋒恩尼斯（James Ennis III）頂替先發。

不過同為灰熊頂薪球員的康利（Mike Conley）對帕森斯的狀況反倒是相當樂觀，「他（帕森斯）每次上場都令人耳目一新，感覺已經有越來越好也越來越有自信。」康利說。