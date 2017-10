〔體育中心/綜合報導〕騎士今天為隊上新兵開趴,舉辦「金色紅酒」的迎新之夜,向球迷鄭重介紹球隊新成員,而今年以底薪加盟的球星魏德(Dwyane Wade),也與新隊友們一同高歌,展現出好心情。

儘管魏德的好麻吉詹姆斯今天未出席這場盛會,但魏德仍相當開心,在會中還與格林(Jeff Green)、克勞德(Jae Crowder)2名新隊友一同高歌,演唱「This Is How We Do It」,球迷也融入這歡樂的氛圍中,不停在台下尖叫,並以掌聲熱情回饋。

This is how WE do it. @DwyaneWade



Our new faces are being introduced at our @CavsWGUnited #WGUTonight event right now! pic.twitter.com/w2RSz5cOpo