MLB》神來一棒！再見三分砲 道奇4：1主場二連勝小熊（影音）

#ThisTeam needed a hero.@redturn2 answered the call. pic.twitter.com/6AY1XnPj8z — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） 2017年10月16日

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍第2戰，陷入0-1落後的小熊，今天再度於客場迎戰道奇，推出王牌左投萊斯特（Jon Lester）先發，不過小熊與道奇鏖戰9局的僵局仍在最後關頭落敗，在9局下道奇靠著當家三壘手透納（Justin Turner）敲出再見三分砲，一棒將小熊打進谷底，終場道奇就以4：1在主場收下2-0領先優勢。

雙方今天共動用10名投手，前8局呈現1：1的僵局，但9局下小熊在2出局一壘有人的情況下宣佈換投，派上經驗老到的雷基（John Lackey）登板救火，不料他卻先對昨天開轟的泰勒（Chris Taylor）保送，最後只投2球就被道奇重砲透納逮中，敲出左外野再見三分砲，賞給小熊2連敗。

透納敲出再見全壘打。（美聯社）

小熊左投萊斯特此役先發4.2局雖然投出5次保送加上被敲3支安打但卻屢屢能驚險度過只丟1分，最後的三分砲雖然是記在雷基身上，但前一任投手杜恩辛（Brian Duensing）投出保送後才退場，因此要承擔敗投。

道奇先發希爾（Rich Hill）投滿5局狂飆8K，只被敲出3安打包含小熊游擊手羅素（Addison Russell）的陽春砲丟1分，其強大的牛棚也展現驚人戰力，4名投手聯手封鎖4局，最後由終結者簡森（Kenley Jansen）投1局送出2K無失分拿下勝投。

道奇獲勝後取得2-0的優勢，2隊下一戰將在後天（台灣時間週三）移師芝加哥球場進行。

杜恩辛承擔敗投。（法新社）