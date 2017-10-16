桌球》坐月子初體驗！福原愛女兒小腳丫照片曝光啦

福原愛產女痛4天相當辛苦，江宏傑全程相伴，希望愛醬產後能好好休息。（訊聯生物科技提供）

〔體育中心／綜合報導〕桌球王子江宏傑與日本桌球天后福原愛上週（10/13）喜獲千金！於高醫附設醫院自然產下2995公克、51公分的健康女嬰，江宏傑心疼愛妻產女歷經4天陣痛，同時難掩初為人父的喜悅，在臉書發文：「辛苦小愛了！」福原愛也在部落格PO文「我當媽媽了（ママになりました）」向粉絲報告好消息。兩人坦言一開始還沒有當爸媽的真實感，現在則是對女兒「小小愛」百看不厭，開心秀出女兒的小腳丫照片，考慮再生1~2個寶寶。

福原愛、江宏傑愛女小小愛的腳丫。（訊聯生物科技提供）

全程陪伴的江宏傑表示，生產過程真的很感人，「因為真的很痛，小愛非常辛苦」。福原愛產程中有使用減痛分娩，但因為是第一胎仍吃足苦頭，一開始打減痛的痛楚就出乎她意外，說「下一胎再也不要打減痛」，但當陣痛來襲，又讓她大呼下一胎還是要減痛。江宏傑說「生到後來她說下一胎不要自然產，改剖腹產」；然而順利生產和女兒「小小愛」見面的喜悅，讓福原愛肯定「自然產」的初衷。江宏傑描述，女兒很依賴福原愛，只要媽媽一抱或躺在媽媽身邊就會安靜下來，不難想像福原愛成為母親的欣慰與有女萬事足。

兩人的寶寶暱稱「小小愛」，目前尚未取名，因為家人還是希望算命後再正式命名，但是已有熱心網友等不及留言：「江（宏傑）（福原）愛（女）妮，恭禧，健健康康長大」，建議取名「江愛妮」，足見兩人伉儷情深深受大家喜愛。問及小小愛像爸爸，還是像媽媽，江宏傑表示，嬰兒的長相變來變去，第一天看她和現在看她都不一樣，有時像爸爸有時像媽媽，然而頭髮超多，「髮量多這一點倒像我」。

有了寶寶以後，餵母乳、換尿布，一切還在摸索適應中，江宏傑想到自己也是從這麼小、這麼柔軟的嬰兒成長至今，內心不免想到「當爸爸媽媽真的超偉大」，也很佩服天下為人父母的堅韌，懷胎38周的福原愛內心更有感觸。

懷孕時夫妻兩人一人用中文，一人用日語和寶寶進行雙語溝通，也曾上網爬文研究幹細胞，得知整體幹細胞應用愈來愈蓬勃，江宏傑表示「幹細胞很棒、很多功能，但希望不要用到」，觸動他們想為孩子存臍帶血，主要考量是「安全」和「方便」，生產時用訊聯生技存捐互利的方式，儲存寶寶的幹細胞，可藉由資料庫共享擴大搜尋範圍，算是相對方便和安全。如果小孩自己用不到，可以分享給其他有狀況的小朋友、有機會幫助到其他人也很好。

福原愛、江宏傑初為人父母，齊力適應睡不飽的新手爸媽生活。（訊聯生物科技提供）

日本沒有坐月子的習慣，生產後就直接回家，福原愛和岳母對於坐月子都感到很新鮮，覺得台灣坐月子的習俗對產婦很照顧、很幸福，江宏傑、福原愛兩人討論後會坐月子，因為江宏傑覺得福原愛生產太辛苦了，需要好好調養身體，也希望她能好好休息。至於月子餐的味道如何，福原愛試吃之下感到「超好吃」，清淡很合口味。

至於產後是否復出，江宏傑說，打桌球其實很辛苦，完全尊重太太的想法。