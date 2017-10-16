網球》5連勝宿敵「蠻牛」的關鍵？ 不老費爸這麼說

費德爾。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「高齡」36歲的費德爾（Roger Federer）寶刀未老，上海名人男網賽單打決賽展現壓倒性優勢，6：4、6：3輕取西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），不但踩著回鍋球王再度笑擁金盃，也締造對戰宿敵的5連勝，包括本季4戰不敗，賽後瑞士老將表示，可能自己發球更穩定，單手反拍的失誤也變少了，「但無論如何，拉法（納達爾）總是非常可怕的勁敵。」

所謂薑是老的辣！「費納爭霸」總計交手38回，「蠻牛」雖仍以23勝15負大幅領先，不過費爸自2015起，卻接連力挫老冤家5回，包括本季先後在澳網大滿貫、印地安泉、邁阿密、上海名人賽4度奏捷，這位史上最多19座大滿貫男單金主表示，自從更換更大的球拍之後，擊球更容易發力了，尤其是單反得以對付左手上旋球的納達爾，才能中斷勁敵自美網大滿貫起的16連勝，「過去我不得不使用更多切球，導致無法連貫反手攻勢，現在偶爾才需要切球，這也讓我面對他時能夠持續施壓。」

談及31歲的納達爾膝蓋纏著繃帶，臨場似乎有點傷勢，過來人的費德爾感同身受，「我注意到了。老實說，我認為他在防守沒有問題，移位速度也很快。但我們畢竟都上年紀，連日征戰身體多少有些狀況，確實需要更多時間來調整保養，畢竟這又是艱辛的一週激戰。」

費德爾現已擁有94座職業男單冠軍，已追上傳奇好手「冷面殺手」藍道（Ivan Lendl），並列公開化年代後史上第2，只差名列首位的美國名人堂球星康諾斯（Jimmy Connors）15冠。

「費納爭霸」總計交手38回，目前還是費爸佔上風。（資料照，美聯社）

