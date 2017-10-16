楊基旺300馬號召500跑友見證 高雄MIZUNO馬拉松9大升級

年度全台元宵節最盛大的運動賽會「第9屆2018高雄MIZUNO國際馬拉松」，明年2月25日將在高雄國家體育場開跑。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年度全台元宵節最盛大的運動賽會「第9屆2018高雄MIZUNO國際馬拉松」，明年2月25日將在高雄國家體育場開跑，本月18日晚上9點開放網路報名，適逢9屆大會推出9大升級，台灣大腳ㄚ長跑協會總幹事楊基旺鎖定在此完成第300馬，並號召500名跑友共同見證其生涯里程碑。

高雄馬是台灣唯一同時獲得「場地、路線、成績」三大認證賽事，今年2月第8屆參與人數逾2萬6千人，吸引31國308名國外跑者，高雄市府教育局副局長王進焱表示，為迎接第9屆，特地籌劃9大升級，包括「低碳計時前導車」、「每5K晶片感應點」、「成績數位下載」、「男女獎金平等」、「配速列車」、「高馬彩繪提燈」、「世運燈籠大道」、「元宵主題活動」及「特色加油團評選」，熱情邀請國內外跑友共襄盛舉，明年高雄聚團圓、慶元宵，體驗「最友善城市馬拉松」、感受全球獨樹一格「元宵馬拉松」。

台灣大腳ㄚ長跑協會總幹事楊基旺（左）明年將在高雄完成第300馬，號召500名跑友共同見證生涯里程碑。（記者梁偉銘攝）

熱愛路跑的楊基旺，已參加7次高雄馬，並決定明年第8回再接再厲，紀念人生第300場馬拉松，「其實我是台中人，高雄馬跑了這麼多年，加上年輕時當兵在左營，對高雄算是情有獨鍾啦。」他透露，從1983年開始跑馬拉松，身體和精神愈來愈好，34年累積下來即將滿300關卡，當然要在最喜歡的南台灣港都來完成。

高雄馬賽會總獎金，從第8屆147萬提高到207萬元，男、女全馬獎金調整同樣為第一名30萬元，賽事分為全程馬拉松組（42.195KM）6千名額、超半程馬拉松組（25KM）8千名額及休閒組（5K）1萬2千名額，網路報名額滿為止，相關資訊可洽02-29499257、07-7229449或網搜「2018高雄馬」。

高雄馬為迎接第9屆，特地籌劃9大升級，包括「低碳計時前導車」、「每5K晶片感應點」、「成績數位下載」、「男女獎金平等」、「配速列車」、「高馬彩繪提燈」、「世運燈籠大道」、「元宵主題活動」及「特色加油團評選」，熱情邀請國內外跑友共襄盛舉。（記者梁偉銘攝）