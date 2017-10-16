排球》義大利國家電視台轉播 「台灣精品隊」首戰落敗

義大利職業排球A1級隊伍台灣精品Latina隊首戰開賽前, 贊助商外貿協會董事長黃志芳（左四黑衣）與球員加油。（貿協提供）

〔記者羅倩宜／台北報導〕史上第一支由「台灣精品」冠名的國際職業球隊―義大利超級排球聯賽（SuperLega）Taiwan Excellence Latina（台灣精品Latina隊），於臺灣時間10月16日凌晨在主場義大利Latina市對戰去年Calzedonia Verona，終場雖以二比三落敗，但表現精彩，緊咬對手到最後一刻。全場包括主播及民眾均高喊「 Taiwan Excellence」，外貿協會董事長黃志芳表示，希望將歐洲民眾對體育的熱情，轉換為對台灣品牌的支持，打造國際品牌形象。

前一天特地從羅馬開車兩小時到Latina市替「台灣精品隊」加油的華航駐義大利總經理蔡光政表示：「難得在國外看到這麼多台灣精品標誌，聽到這麼多次『Taiwan』，真的很嗨！」地主Latina市長Damiano Coletta也在現場觀賽。

台灣精品隊首戰小輪，賽後黃志芳（前排右四）與球員合影。（貿協提供）

這場球賽是義超聯賽球季的開幕賽，現場湧入近千名球迷，手上揮舞「Taiwan Excellence」運動毛巾。比賽先由贊助商外貿協會董事長黃志芳開球，他以義大利文預祝球隊旗開得勝，隨即發球強勁過網，頗有職業選手架勢。他笑說：「高中接觸過排球，並不陌生，但為了這記代表台灣的幸運開球，剛剛在場邊跟培閎練習了一下。」

我國旅義好手黃培閎是在今年五月獲Latina隊延攬，並在經紀人穿針引線下，由貿協以「台灣精品」名義冠名贊助這支球隊，相中的是義大利及歐洲民眾對排球的狂熱，盼藉此讓Taiwan Excellence更廣為歐洲市場熟悉，打國家品牌形象戰。

今凌晨開幕賽，去年排名14的「台灣精品Latina隊」對上排名第5的Calzedonia Verona隊，開賽前半小時處於落後，連輸兩局。到了關鍵第3局，團隊開始打出默契，以多變球路將對手逼退，逆轉連勝2局，形成2比2平手。

第5局，台灣精品隊一度領先5分，眼看勝利在望，但對手Verona靠幾次強勁快攻，扳成平手，台灣精品隊也緊咬對方，形成14比14次延長賽。光是在第五局雙方就出現8次平手，讓義籍主播大呼精彩，「What a game! Taiwan Excellence！」可惜終場台灣精品隊仍以2分之差落敗。

貿協表示，首戰雖敗，但表現精彩，已吸引當地球迷注意。尤其台灣精品隊網羅各國最頂尖球員，球技與顏值均高，陣容包括：人氣爆棚的前義大利國家隊隊長Cristian Savani、世界排球最強自由球員美國籍的 Erik Shoji、擅長攻擊的塞爾維亞Sasha Starovic、東京奧運指定球員石川祐希。這個夢幻組合吸引義大利國家電視台實況轉。貿協也安排在台灣精品Youtube頻道直播，創下國內轉播義大利超級排球聯賽的先例 。

台灣精品Latina隊下一場將於10月22日對上去年剛從A2第一名升至A1的BCC Castellano Grotte隊。

台灣精品隊首戰, 球迷在場邊加油, 中排右一為義大利Latina市長。（貿協提供）

台灣精品隊在義大利職業排球超級聯賽首戰, 右二為我國選手黃培閎。（直播截圖）