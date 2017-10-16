足球聯賽出意外 傳奇守門員遭猛烈撞擊送醫不治（影音）

印尼拉蒙岸隊傳奇守門員胡達因在賽場上遭到猛烈撞擊，送醫後不治。（圖擷自PerselaFC推特）

〔即時新聞／綜合報導〕印尼足球超級聯賽週日拉蒙岸隊（Persela Lamongan）在主場迎戰巴東隊（Semen Padang）時，於上半場進行到44分處左右，主場守門員胡達（Choirul Huda）衝向前出迎敵隊，卻意外與自家球員相撞，當場昏倒，送醫後不治。

綜合外媒報導，事件發生當下，身穿紅衣的客隊巴東隊正透過一次長傳準備射門，這時胡達出迎試圖抱住敵隊腳下的球，卻意外與全速衝刺的隊友正面相撞，強烈的撞擊力道將隊友彈飛，胡達則摀住口鼻表情痛苦跪在地上，隨即昏迷被擔架抬離現場火速送醫。

最後比賽結束，主隊拉蒙岸隊以2:0的佳績取勝。全隊也火速趕赴醫院探望胡達，但胡達因頭、頸受到嚴重創傷，導致呼吸與心跳驟停，雖經急救仍無效最後宣判死亡。球隊教練桑托索（Aji Santoso）表示：「比賽結束後，所有球員都前往了醫院，但卻被告知胡達已離世。我們所有人都為他的離去感到悲痛。」

38歲的胡達於1999年出道至今一直效力拉蒙岸隊，更曾入選印尼國家代表隊，是隊上的傳奇人物，球隊也在社群媒體上貼上胡達比賽時的照片，感謝他的奉獻、感謝他總是用激昂的足球魂守住隊上的每一場勝利。

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