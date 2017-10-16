推動ｉ運動企業認證 副總統陳建仁親自頒獎

「運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」16日舉行，副總統陳建仁（左）出席致詞並頒發獎座給中華電信董事長鄭優（右）等企業代表。（記者簡榮豐攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕延續2017年世大運熱潮，教育部體育署期盼提升國內運動風氣，鼓勵企業重視職工體育，並協助體育運動發展，推動運動企業認證，全台共有61家企業獲得認證，今舉辦「運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」授證，由副總統陳建仁親自頒獎，他表示：「台灣人今夏永遠美好的回憶，運動讓全民更團結，政府鼓勵企業贊助運動，員工有好的身心健康，能增加生產力、提升工作效率，一舉數得。」

「企業ｉ認證」邁入第二年，今年參加運動認證的企業，員工數200人以下的中小企業大幅增加，副總統陳建仁表示：「藉由認證機制，鼓勵企業建立員工規律運動的習慣，並且協同企業力量，支持運動產業發展，對於公司形象也是正面的提升。」

「運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」16日舉行。（記者簡榮豐攝）

獲證企業未來將享有「運動企業VIP」的優惠待遇，可於體育署舉辦的運動活動中，享有優先受邀權，體育署也將協助企業舉辦體適能檢測及運動健康講座，獲證企業也可在官網、臉書、活動宣傳品上運用標章，對於提升企業形象、招募優質員工皆有所助益。

根據體育署「105年運動現況調查」結果發現，有65.2%的民眾會對得到運動企業認證的公司提升好感度；在年輕族群13~17歲有規律運動者100%表示會提升好感度，顯示未來該族群進入職場就業時，可能將獲得運動企業認證具有運動福利的企業列為考量之一。而整體而言，民眾希望公司能提供的福利以34.0%「免費運動課程」及32.5%「提供運動環境」最多，提供企業推動職工運動參考。

在授證典禮之外，今年的「i運動論壇」邀請國立清華大學體育學系邱文信教授、臺灣國際航電副總經理王正偉、牧德科技總經理陳復生以及國泰世華商業銀行資深副總經理周衛華帶來專題演講，分享推動職場運動的作法及效益，並由教育部體育署林德福署長、邱文信教授以及獲證企業代表與談，共同暢談打造優質運動環境、培養員工規律運動習慣的經驗，鼓勵職工透過運動提升自我競爭力，邀請企業共同帶動國內職場運動風氣。

「運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」16日舉行。（記者簡榮豐攝）