裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽》開戰先開吃 曾雅妮偕對手自製珍奶暢飲

曾雅妮（左起）、金世英、高寶璟、林西康自製珍珠奶茶，場面歡樂。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽將在本周四於林口美麗華球場點燃戰火，今賽前記者會特別邀請前任球后曾雅妮、高寶璟、南韓女將金世英及美國林西康出席，4人一同自製珍珠奶茶，場面歡樂，曾雅妮表示，回到台灣比賽，特別開心，見到球迷進場為自己加油像見到老朋友一樣，也會盡力發揮。

賽前記者會上，4名女將齊聚一堂，暢談備戰狀況，曾雅妮透露回台灣後，這幾天積極投入練習，不管動作還是心境上，都有不錯的狀態，「現在會學著平常心，把該做的事情做好，不太想多，盡力把自己會的東西展現給球迷。」她笑稱自己還是很人來瘋，有越多球迷進場，會帶動她的情緒。

過去曾多次來台、職業生涯首勝在台灣拿下的高寶璟表示，很高興能回到這裡出賽，對於台灣並不陌生，這裡的球迷也相當熱情。

難得有機會自製珍珠奶茶，4名女將相當樂在其中，曾雅妮說：「以前在國外也自己泡過，可是沒那麼好喝，尤其是茶的部分，還是回台灣來喝到的珍珠奶茶最好。」

曾雅妮（左起）、金世英、高寶璟、林西康自製珍珠奶茶，場面歡樂。（記者粘藐云攝）

曾雅妮（左）研究珍奶。（記者粘藐云攝）

球員與球場造景合照。（記者粘藐云攝）

高寶璟。（記者粘藐云攝）

曾雅妮。（記者粘藐云攝）

美國女將林西康。（記者粘藐云攝）

金世英。（記者粘藐云攝）