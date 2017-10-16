棒球》台灣隊球衣也改造 「國旗」繡上身

台灣隊球員披上國旗出戰。（棒協提供）
〔體育中心／綜合報導〕台灣與尼加拉瓜共和國籌組棒球友誼賽，今（16）日國家代表隊授旗典禮，傳統的國家隊球衣有了新的面貌：在左手臂多了國旗。
本次代表隊左肩都繡上國旗代表國家隊出征。（棒協提供）
掌兵符的總教練李盈南表示，既然比賽就是要全力以赴，特別是這次球衣有繡上國家的國旗，是代表國家與國家的比賽，是很難得的經驗，賽場上用技術跟對手拚戰，場外則用我們台灣人情來與對手建立友誼的橋樑。
授旗典禮上，尼加拉瓜駐台大使達比亞感謝台灣支持尼加拉瓜興建嶄新的棒球場，也讓他們決定第一場比賽一定要有雙方的國家隊來共同出賽才行，因此也將於10/20~22連續三天與台灣隊進行三場的交流賽。這場比賽國內將由公視三台於每日早上八點獨家轉播。
台灣與尼加拉瓜共和國棒球友誼賽國家代表隊授旗典禮，外交部常務次長劉德立（前排右三）授旗給將赴尼加拉瓜的台灣棒球代表隊，並與來賓和球員們一同合影。（記者王藝菘攝）
台灣隊名單：
|
領隊
|
廖正井
|
|
|
|
總教練：
|
李盈南
|
（臺灣電力）
|
|
|
教 練：（3名）
|
林宗毅
|
（臺灣體大）
|
李桀郡
|
（崇越隼鷹）
|
|
湯登凱
|
（遠東科大）
|
|
|
防護員（2名）
|
林虹妏
|
|
羅婉寧
|
|
管理（1名）
|
王裕盛
|
|
|
|
投 手：
|
王翔鷹
|
（臺灣電力）
|
劉軒荅
|
（國立體大）
|
（10名）
|
鄭文豪
|
（崇越隼鷹）
|
張凱軍
|
（合作金庫）
|
|
廖椿儒
|
（航空城）
|
廖乙忠
|
（開南大學）
|
|
鄭智鴻
|
（國訓中心）
|
姚杰宏
|
（文化大學）
|
|
范孟晨
|
（臺灣電力）
|
林冠翰
|
（臺灣電力）
|
捕 手：
|
吳松勳
|
（合作金庫）
|
蔣少宏
|
（文化大學）
|
（3名）
|
黃韋銘
|
（臺灣電力）
|
|
|
內野手：
|
蔡明覺
|
（運動家）
|
顏聖賢
|
（國訓中心）
|
（7名）
|
陳麒源
|
（興富發）
|
邱珈麒
|
（崇越隼鷹）
|
|
廖俊凱
|
（臺灣電力）
|
王正棠
|
（臺灣體大）
|
|
范孟傑
|
（臺灣電力）
|
|
|
外野手：
|
何祖韋
|
（合作金庫）
|
洪瑋漢
|
（臺灣體大）
|
（4名）
|
林柱
|
（臺灣電力）
|
高淮安
|
（開南大學）
以上共計：教練4名、防護員2名、管理1名、選手24名