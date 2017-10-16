棒球》台灣隊球衣也改造 「國旗」繡上身

台灣隊球員披上國旗出戰。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣與尼加拉瓜共和國籌組棒球友誼賽，今（16）日國家代表隊授旗典禮，傳統的國家隊球衣有了新的面貌：在左手臂多了國旗。

本次代表隊左肩都繡上國旗代表國家隊出征。（棒協提供）

掌兵符的總教練李盈南表示，既然比賽就是要全力以赴，特別是這次球衣有繡上國家的國旗，是代表國家與國家的比賽，是很難得的經驗，賽場上用技術跟對手拚戰，場外則用我們台灣人情來與對手建立友誼的橋樑。

授旗典禮上，尼加拉瓜駐台大使達比亞感謝台灣支持尼加拉瓜興建嶄新的棒球場，也讓他們決定第一場比賽一定要有雙方的國家隊來共同出賽才行，因此也將於10/20~22連續三天與台灣隊進行三場的交流賽。這場比賽國內將由公視三台於每日早上八點獨家轉播。

台灣與尼加拉瓜共和國棒球友誼賽國家代表隊授旗典禮，外交部常務次長劉德立（前排右三）授旗給將赴尼加拉瓜的台灣棒球代表隊，並與來賓和球員們一同合影。（記者王藝菘攝）

台灣隊名單：

領隊 廖正井 總教練： 李盈南 （臺灣電力） 教 練：（3名） 林宗毅 （臺灣體大） 李桀郡 （崇越隼鷹） 湯登凱 （遠東科大） 防護員（2名） 林虹妏 羅婉寧 管理（1名） 王裕盛 投 手： 王翔鷹 （臺灣電力） 劉軒荅 （國立體大） （10名） 鄭文豪 （崇越隼鷹） 張凱軍 （合作金庫） 廖椿儒 （航空城） 廖乙忠 （開南大學） 鄭智鴻 （國訓中心） 姚杰宏 （文化大學） 范孟晨 （臺灣電力） 林冠翰 （臺灣電力） 捕 手： 吳松勳 （合作金庫） 蔣少宏 （文化大學） （3名） 黃韋銘 （臺灣電力） 內野手： 蔡明覺 （運動家） 顏聖賢 （國訓中心） （7名） 陳麒源 （興富發） 邱珈麒 （崇越隼鷹） 廖俊凱 （臺灣電力） 王正棠 （臺灣體大） 范孟傑 （臺灣電力） 外野手： 何祖韋 （合作金庫） 洪瑋漢 （臺灣體大） （4名） 林柱 （臺灣電力） 高淮安 （開南大學）

以上共計：教練4名、防護員2名、管理1名、選手24名