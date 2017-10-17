NBA》馬刺砸錢穩軍心 3年21.8億續留艾德瑞吉（影音）

艾德瑞吉同意與馬刺續約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季將於明天開打，美媒報導馬刺在開戰前夕談妥一紙合約，5屆明星前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）已同意以3年7230萬美元（約新台幣21.8億元）價碼續留，馬刺球團尚未正式發布消息。

艾德瑞吉於2015年球季以4年8407萬美元（約新台幣25.3億元）加盟馬刺，合約將於明年季後到期，ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，聯盟消息指出艾德瑞吉下季將執行2230萬美元（約新台幣6.7億元）球員選擇權，而馬刺球團則端出3年7230萬美元續約。

簽妥這紙新約，馬刺將能續留艾德瑞吉直到2020年球季結束，聯盟消息透露，艾德瑞吉在新約的最後一年將獲部分保障年薪，艾德瑞吉本季將續走原有合約，年薪2140萬美元（約新台幣6.4億元）為全隊最高。

艾德瑞吉季前報到狀況出色。（資料照，美聯社）

根據聯盟消息，其實在今年選秀之前、以及休季期，馬刺球團與艾德瑞吉就曾談過合約事宜，但雙方始終沒能達成共識。記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）點出，過去艾德瑞吉與馬刺球團相處得並不愉快，但艾德瑞吉在本季開訓前以相當好的體態報導，和總教練帕波維奇（Gregg Popovich）的關係也有所改善，認為艾德瑞吉和球團已有共識，同意續約是明智之舉。

沃納洛斯基認為，這紙新約對艾德瑞吉和馬刺球團而言都是好事，因為自由市場裡沒有其他人比艾德瑞吉更適合與雷納德（Kawhi Leonard）搭檔，而艾德瑞吉自己也無法確保，若投身自由市場是否仍能獲得如此長約，因此這次續約反映了馬刺渴望讓雷納德身邊續有大將相助，艾德瑞吉也能與馬刺球隊相處更融洽。

32歲的艾德瑞吉已有11年沙場老將，上季場均為馬刺貢獻17.3分及7.3籃板，生涯場均19.1分及8.3籃板。

馬刺為雷納德續留搭檔。（資料照，美聯社）