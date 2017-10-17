NBA》開幕戰將向厄文致敬 騎士秘密策畫讓美媒很好奇

厄文將以對手之姿造訪騎士主場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕投奔塞爾提克的明星後衛厄文（Kyrie Irving），將於明日開幕戰對上前東家騎士，美媒報導這場東區大戰的話題性十足，因為騎士計畫在主場播放影片感謝厄文過去6年的付出，但直到開賽前夕都未透露細節。

厄文於上季後喊話出走，最後高調轉戰同區的塞爾提克，近日盛讚新東家波士頓的言論引發爭議，讚揚波士頓是個名副其實、卓越繁盛的運動大城，與騎士截然不同，被美媒解讀為有暗諷前東家與克利夫蘭之意。

不僅如此，厄文與騎士領袖詹姆斯（LeBron James）的關係也變得尷尬，厄文日前曾向媒體坦承，當時他並沒有把自己決定轉隊的事告訴詹姆斯，也不在乎詹姆斯知道後的反應。美媒認為，厄文的確有感謝騎士球迷這6年來對他的支持，但多項舉動可能讓他與騎士、克利夫蘭還有詹姆斯的關係變調。

厄文與詹姆斯的關係生變。（資料照，美聯社）

克利夫蘭當地媒體報導，騎士球團打算在明晚主場對塞爾提克的開幕戰，播放影片向厄文致敬，感謝他過去6年為騎士的付出，但尚未決定會在比賽的哪個時間點進行這項活動。騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）認為，騎士球迷是全世界最棒的，明天會用他們認為最適當的方式迎接厄文，不管球迷決定如何他都相當支持。

即將以對手之姿造訪騎士主場，與前隊友們正面交鋒，厄文認為雙方對彼此都相當熟悉，自己不一定能佔上風，「彼此彼此啦，我很瞭解他們，他們也很瞭解我，我很樂意接受挑戰，因為這場比賽得快速動腦才行，而我知道我們有最棒的教練團給予支援。」厄文說。

25歲的厄文於2011年以狀元之姿加盟騎士，至今已獲最佳新人及4屆明星賽肯定，6季場均21.6分5.5助攻1.3抄截，近三年皆助騎士晉級總冠軍賽，2016年最終戰的致勝一擊助騎士奪冠。

厄文很期待與前隊友交手。（資料照，法新社）