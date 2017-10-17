日職》捨三千萬洋砲用宋家豪 樂天大逆轉締造驚奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋聯季後賽首輪關鍵第3戰，樂天台灣投手宋家豪對西武後援1局無失分，助球隊以5：2大逆轉獲勝晉級。樂天當初捨棄年薪3000萬日圓的洋砲阿馬達（Japhet Amador），大膽採用用全隊投手薪水最低的宋家豪，如今收到戰果。

宋家豪在一軍例行賽登板5場，有4場是在10月初，共4.2局投球拿下3個中繼點，防禦率為3.86。洋聯季後賽高潮系列賽（CS）開打，宋家豪首戰在大比分的情況下出場，1局1K無失分。

昨天這場關鍵生死戰，宋家豪在6局上一壘有人的情況下登板，他三振西武代打洋砲梅西亞（Ernesto Mejía），接著解決山川穗高、淺村榮斗，10球化解危機。樂天一共動用6名投手，拿下重要的勝利。

宋家豪也成為自陳偉殷後，相隔7年才有台灣投手在季後賽奪勝，史上第4人達成此成就，而季後賽後援勝則是繼1988年郭源治之後，睽違29年台將在季後賽後援勝。

《日刊體育》指出，樂天在先輸一場的情況下連贏2場，季後賽首輪突破僅8.7％，樂天達成洋聯首支、史上第3支在首輪輸掉首戰後晉級的球隊。

樂天當初捨棄本季繳出23轟、65分打點、打擊率2成37的阿馬達，用本季年薪推估440萬日元的宋家豪，收到成效。宋家豪賽後則表示，當下想說絕對不能掉分，雖然會緊張，但仍有自信投球。

台灣投手宋家豪拿下日職一軍首勝，就幫樂天晉級洋聯冠軍戰。（取自樂天金鷹隊官網）