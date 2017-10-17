MLB》托瑞王朝後最堅強！ 美媒期待洋基明年輪值

紐媒認為洋基若能找來大谷翔平（中），和塞維里諾（左）、葛雷（右）等人組成輪值，將會是托瑞王朝後最健全的先發陣容。（取自紐約郵報）

〔體育中心／綜合報導〕洋基仍在跟太空人進行美聯冠軍系列賽，《紐約郵報》先一窺明年輪值，認為洋基有可能組成繼前教頭托瑞（Joe Torre）王朝之後最健全的輪值。

本季球季結束後，輪值中的皮奈達（Michael Pineda）、沙巴西亞（CC Sabathia）和田中將大可能會成為自由球員。即便如此，洋基輪值還有本季將獲塞揚票選前5的王牌塞維里諾（Luis Severino）、新人王票選前5的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），還有強投葛雷（Sonny Gray）。

這3投將是洋基未來幾年的輪值班底，關鍵就在田中將大季後是否跳出合約，《紐約郵報》認為考慮到手肘疑慮，還有本季起伏，一般來說是不太會放棄剩下3年6700萬美元合約。

假如田中將大留下來，洋基休季計畫就是全力追求23歲日本球星大谷翔平，紐媒認為，塞維里諾、田中、蒙哥馬利、葛雷、大谷的輪值，無論從短期或長期來看，將是繼托瑞王朝後最健全的輪值。

不僅如此，洋基也有機會以年薪700-1000萬美元留下沙巴西亞，甚至是讓本季後援亮眼的格林（Chad Green）重返先發，依循塞維里諾從牛棚投回輪值的模式，來看會有什麼驚喜，而在洋基小聯盟還有Domingo Acevedo、Chance Adams、Justus Sheffield等可能入選百大新秀的投手，輪值深度相當足夠。