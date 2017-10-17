MLB》法官主場開堂炸裂 撞牆美技讓全場高喊MVP（影音）

法官主場演出撞牆美技守備。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今回主場霸氣開堂，單局攻守俱佳博得滿堂彩，先以撞牆美技沒收對手的深遠飛球，攻守交互後再一棒扛出三分砲助洋基擴大領先，精采表現讓主場球迷激情高喊MVP。

二連敗的洋基今回到主場揚眉吐氣，老將佛雷瑟（Todd Frazier）在2局下掃出三分砲率先搶分，菜鳥法官更是表現大爆發，4局上搏命演出飛身撞牆美技，沒收太空人古利爾（Yulieski Gurriel）擊出的深遠飛球，接球後倒地翻了一圈，隨即起身示意自己並無大礙，奮力表現讓先發沙巴西亞（CC Sabathia）高舉雙手讚嘆致意。

法官的撞牆美技讓洋基球迷為之瘋狂，激情高喊MVP、MVP為他喝采，推特上也迅速掀起致敬狂潮，大聯盟官方搞笑關心全壘打牆的安危，美媒更幽默發出快訊：「保險起見，洋基體育館將把被賈吉衝撞的全壘打牆，送去接受X光檢查，有最新消息會立即更新。」

攻守交換後，法官火速讓洋基球迷再度熱血沸騰，季後賽頻遭三振手感冰冷的他，在兩人出局二三壘有人時，逮中太空人中繼哈里斯（Will Harris）一顆內角高球，一棒扛出左中外野大牆形成驚天三分砲，助洋基取得8：0大幅領先。

這是法官繼美聯外卡賽後再度開轟，一掃季後賽37打數苦吞19K、打擊率1成29的低迷陰霾，大聯盟推特隨即上傳開轟影片，以「全體肅立，美聯冠軍戰版本」表達敬意。5局上法官加碼美技連發，狂奔向前飛撲沒收梅賓（Cameron Maybin）可能的德州安打，攻守俱佳霸氣捍衛洋基主場。