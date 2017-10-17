MLB》調度惹議後主動找球員談 吉拉迪：他說已經不恨我了

吉拉迪賽後與球員溝通。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今回主場擊敗太空人搶下重要一勝，美聯冠軍系列賽扳回1：2，上役惹議的調度問題也迎刃而解，總教練吉拉迪（Joe Girardi）賽前透露已與球員進行溝通，若有第六戰將派塞維里諾（Luis Severino）掛帥先發。

美聯冠軍系列賽第二戰，洋基派出年輕強投塞維里諾踢館先發，不料僅投4局就被換下場，洋基最終以1：2輸球苦吞二連敗。總教練吉拉迪賽後解釋換投考量，透露當時休息室有人發現塞維里諾的右肩動作有異樣，謹慎起見決定換投以防選手受傷。

大聯盟官網報導指出，塞維里諾當時極力想留在場上續投，但最終沒能如願，塞維里諾退場後並未接受進一步檢查，總教練吉拉迪賽後強調，當時決定換投是出於謹慎考量，「保險起見的成分居多，我得作出艱難的決定，相信我，我也不想把他換下場，但我重申一次，如果我讓他留在場上、然後他受傷了，我會更痛苦。」總教練吉拉迪說。

今天比賽開打之前，總教練吉拉迪主動找了塞維里諾，「我問他是不是還在恨我，他說沒有，這是一大進展。」總教練吉拉迪說，透露若洋基能挺進第6戰，塞維里諾將會掛帥先發。「我鬆了一口氣，他投得真的很好，真的。只是我也得再說一遍，他（今年）已經投了很多局，有些事情還是得考慮進去。」

23歲的塞維里諾邁入大聯盟第3年，本季例行賽先發31場累積193.1局投球為生涯新高，季後賽至今續投11.1局，塞維里諾本人表示，他認為自己的狀況沒有問題，還能再投個20、30局。

塞維里諾有信心能繼續投。（資料照，法新社）